Le Bas-Saint-Laurent célèbre la fête du Canada malgré la COVID-19

Un spectacle de feux d'artifice et de musique, organisé par Rivière-du-Loup en spectacle, sera présenté à Rivière-du-Loup sous forme de ciné-parc. Les feux vont illuminer le ciel au parc du Campus-et-de-la-Cité mercredi soir à 22 h. Ce spectacle lumineux sera présenté au rythme d'une trame sonore, qui sera diffusée sur les ondes de la radio locale Ciel FM.

Les feux d’artifice ont pu être autorisés une semaine après la levée de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, explique le directeur général et responsable de la programmation de Rivière-du-Loup en spectacle, Frédéric Roussel.

C'est acceptable selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et le service de prévention des incendies de Rivière-du-Loup. La météo e et les conditions d’inflammabilité sont très bonnes donc ça nous permet d'aller de l'avant avec notre feu d'artifice.

Les organisateurs suggèrent de regarder le spectacle de chez soi ou de se rendre chez des amis afin d'éviter les rassemblements. Le stationnement du centre commercial est aussi recommandé pour observer les feux, mais l'organisation suggère d'éviter de sortir de sa voiture afin de ne pas recevoir des débris qui pourraient être projetés par les feux.

La trame sonore sera aussi diffusée sur la page Facebook de Rivière-du-Loup en spectacle ainsi que dans le parc du Campus-et-de-la-Cité, mais un nombre maximal de 50 personnes sera admis sur les lieux.

Les Grandes Fêtes Telus organisent un spectacle de musique, qui sera en diffusion gratuitement sur le web sur la plateforme Quoi Vivre Rimouski à 19 h 30, mercredi soir.

Le seul moyen de faire vibrer les artistes et de faire vibrer les gens c'était par le web, donc on a envoyé une équipe de tournage à Montréal pour filmer une grosse production qui va avoir lieu ce soir , explique le directeur général des Grandes Fêtes Telus, Sébastien Noël.

Animé par Geneviève Borne, il va y avoir les Porn Flakes, il va y avoir Steve Hill, Lulu et Rick Hughes, Jonas, Fred Lebel, Too Many Mooks. Ça va être un beau spectacle d'une heure et quart.

Sébastien Noël, directeur général des Grandes Fêtes Telus