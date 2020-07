Un cowboy brésilien sur le point de terminer un voyage épique à dos de cheval

L’homme, qui a grandi au Canada, est parti de l’Alaska pour se rendre à Calgary où il devait participer au Stampede.

Il devait arriver dans la métropole vendredi soit la journée où l’événement qui a été annulé en raison de la COVID-19 devait commencer.

En 2019, le Stampede a attiré plus de 1,2 million de personnes. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Malgré l’annulation du Stampede, Filipe Masetti Leite a quand même été choisi pour en être l’ambassadeur. Il sera d’ailleurs accueilli à Calgary vendredi par des représentants officiels du Stampede ainsi que des agents de la Gendarmerie royale du Canada à cheval.

Je suis triste de dire aurevoir à mes chevaux, mais j’ai hâte d’être à Calgary et boire une bière , dit le cowboy en riant alors qu’il se trouvait environ à 120 kilomètres de sa destination finale.

Depuis son départ en mai 2019, Filipe Masetti Leite a voyagé en évitant les routes trop occupées et en alternant entre ses deux chevaux, Smoky et Mack.

Ce n’est pas la première fois que le cowboy parcourt une distance importante avec ses chevaux. Entre 2012 et 2014, il a traversé environ 16 000 kilomètres entre Calgary et la maison de ses parents à Sao Paulo. Il a aussi parcouru 7350 kilomètres pour se rendre du Brésil à la Patagonie.

Filipe Masetti Leite s’est installé à Calgary avec sa famille alors qu’il avait neuf ans et a aussi vécu à Toronto.

Le cowboy s’est inspiré d’Aime Tschiffely, une enseignante suisse qui a parcouru 16 000 kilomètres seule de Buenos Aires à New York en 1925, pour aussi faire de longs voyages.

Filipe Masetti Leite a documenté ses aventures. Il a même publié un livre intitulé Long Ride Home : Guts and Guns and Grizzlies, 800 Days Through Americas in a Saddle.

Dernière aventure?

Bien qu’il soit passionné par ce qu’il fait, Filipe Masetti Leite pense à faire de cette aventure jusqu’à Calgary sa dernière.

J’ai commencé parce que je ne voulais pas vivre une vie banale, mais maintenant ce que je fais est devenu banal , partage-t-il.

J’ai croisé un grizzly l’autre jour et je n’ai même pas eu peur. Vous savez quoi? Je dois dire que c’est fini parce que ce n’est pas normal , conclut-il.

Avec les informations de Bill Graveland