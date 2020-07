Place au gala virtuel Excellence sportive Outaouais

Une capsule matinale annoncera les cinq catégories présentées entre 19 h et 19 h 30 sur la page Facebook de l’organisme  (Nouvelle fenêtre) , ainsi que sur sa chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) . Les 25 gagnants se partageront un total de 27 000 $ en bourses.

C’est certain qu’au début, tout le monde était un peu déçu. C’est le moment de voir ses différents collègues sportifs , raconte Zakary Mercier, agent de communication chez Excellence sportive Outaouais. Ils ont travaillé fort toute l’année pour ce moment-là. C’est certain qu’on ne voulait pas annuler le gala.

Les différents comités de sélection ont été épatés par les très bonnes performances de très bons athlètes partout sur le grand territoire de l’Outaouais. Zakary Mercier, agent de communication chez Excellence sportive Outaouais

Les capsules souligneront les moments clés de la dernière année des finalistes, en plus d’annoncer le gagnant. On touche un peu toutes les facettes des acteurs sportifs en Outaouais, c’est ça notre but , ajoute M. Mercier.

Les réalisations sportives sur la scène provinciale, nationale et internationale seront soulignées chez les hommes et chez les femmes. Le travail d’entraîneurs, de bénévoles, d’organismes et d’événements sera aussi souligné au cours du gala virtuel.

C’est important de pouvoir féliciter et donner de l’argent aux athlètes pour les soutenir pendant qu’ils essaient d’atteindre leurs objectifs, on sait que ça peut coûter très cher , souligne l'agent de communication.

Finalistes du prix athlète internationale féminine de l’année : Natacha Poulin, taekwondo

Mélodie Collard, tennis

Camille Bérubé, para-Natation

Lissa Bissonnette, kayak de vitesse Finalistes du prix athlète international masculin de l’année : Félix Bertrand, ski acrobatique

Antoine Cyr, ski de fond

Alexis Guimond, ski Para-Alpin

Alexis Lepage, triathlon

Nicholas Hoag, volleyball intérieur

La saison de plusieurs des finalistes a été touchée d’une façon ou d’une autre par la COVID-19. Excellent sportive Outaouais a été sollicité de part et d’autre pour appuyer les athlètes qui devaient poursuivre leur entraînement malgré le confinement.

L’organisme a notamment distribué de l’équipement pour les aider à maintenir la forme. Il les a aussi mis en contact avec des kinésiologues, ainsi que des préparateurs physiques et mentaux.