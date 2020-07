De jeunes réalisatrices et réalisateurs montrent la réalité de la communauté noire

Cinq jeunes réalisatrices et réalisateurs ont choisi divers sujets pour faire le portrait de personnes noires ou d’un problème qui les touche. On parle notamment d’arts visuels, d’identité, de fibromes et du manque de représentation des personnes noires au théâtre et plus largement au cinéma et à la télévision.

Peu de comédiennes noires

Les cinq réalisateurs et réalisatrices des courts-métrages qui composent le documentaire « Être Noir.e à Montréal » : Stella Lemaine, Alexa Carrenard, Justice Rutika, Sara-Claudia Ligondé et Marina Mathieu en compagnie de Fabienne Colas, le 21 février dernier. Photo : Festival Fade to Black / Fondu au Noir

Cette quête sur le manque de représentation des personnes noires parmi les acteurs et actrices a été menée par Stella Lemaine, étudiante en art dramatique à l’UQAM, avec le court métrage Prendre sa lumière.

Ça me touche directement, car j’ai toujours voulu devenir actrice et jouer. J’ai fait beaucoup de figuration quand j’étais jeune. Ça a toujours été un problème pour moi de me retrouver dans la télévision québécoise. Je me demandais tout le temps comment j’allais réussir si je n’étais pas capable de me voir et avoir des modèles qui ont un parcours similaire au mien. Ça m’a aussi amené à vouloir réaliser des films et à faire ce documentaire sur le sujet. Stella Lemaine

Pour illustrer ses propos, la jeune femme a rencontré plusieurs comédiennes noires qu’elle ne voyait pas dans son écran, dont la jeune actrice Schelby Jean-Baptiste.

La comédienne Schelby Jean-Baptiste Photo : Marcel Cristocea

Je ne les voyais pas sur les scènes et à la télé, mais ça ne veut pas dire qu’elles n’existaient pas. Le fait de rencontrer et de parler avec Schelby [m’a permis de la voir] comme une personne qui a le parcours que je recherche, un genre de modèle , ajoute Stella Lemaine.

La jeune réalisatrice et comédienne raconte qu’elle a essuyé de nombreux refus lors de ces premiers essais pour entrer dans des écoles de théâtre. Ça m’a frappé. On se dit que c’est parce qu’on n’est pas assez bonnes. Mais j’ai vu qu’il y avait d’autres personnes noires et personne n’est rentré cette année-là , soutient-elle.

Elle avoue aussi que les parents noirs n’encouragent pas leurs enfants à penser à des carrières dans le milieu culturel.

Ils ont travaillé fort pour le niveau de vie qu’ils ont et ils veulent le meilleur pour nous. On écoute les mêmes émissions et on ne voit pas des gens comme nous. Ils n’ont pas de preuve que c’est possible. Stella Lemaine

Les fibromes, un problème de santé gynécologique

Si plusieurs courts métrages abordent des questions sociales, Marina Mathieu a choisi un problème de santé, car les femmes noires sont plus sujettes aux fibromes, et la raison reste mystérieuse. En réalité, personne ne sait pourquoi les femmes afrodescendantes sont majoritairement touchées par cette maladie , explique Marina Mathieu, qui a rencontré plusieurs spécialistes.

Par ailleurs, le sujet est personnel pour cette dernière. En effet, toutes les femmes de sa famille sont touchées par ce problème gynécologique, dont sa sœur Dora, qui témoigne dans le documentaire. Ce premier court métrage se nomme F, une lettre qui veut dire fibrome, mais aussi femme forte et tous les mots en F que les gens veulent lui accoler.

Je voulais que les gens se l’approprient, car c’est un cadeau que je fais avec ce film. La réalité, c’est que dans la communauté noire on n’a pas vraiment de conversation à propos de problèmes de santé reproductive et sexuelle. Tout ce qui peut arriver à notre utérus n’avait jamais été abordé comme étant un problème ou une maladie. Quand ma sœur l’a eu, j’ai eu une inquiétude : elle souffrait, elle saignait énormément, elle n’allait pas bien. Je ne comprenais pas que tout le monde l’avait eu et que ma sœur avait des problèmes. J’ai compris que ça touchait ma communauté et de plus en plus jeune , explique la réalisatrice de 26 ans.

L’objectif était donc de parler d’une réalité peu ou pas connue et de donner la voix à des femmes qui ne l’ont pas. Marina Mathieu a aussi abordé ce sujet, car elle avoue n’avoir jamais eu une bonne relation avec ses menstruations. Il y a plusieurs femmes comme moi qui ne savent pas qu’on est plusieurs à vivre la même chose. C’était pour démocratiser cette idée qu’on a le droit de ne pas se sentir bien et d’aller chercher de l’aide. Ce n’est pas normal d’avoir des menstruations aussi douloureuses et abondantes et de sentir une bosse dans son ventre et se dire que ça doit être un fibrome et que ce n’est rien , soutient-elle.

Montrer des réalités différentes

Ces courts métrages ont été réalisés avec le programme Relève et Diversité de la Fondation Fabienne Colas. Les cinq jeunes réalisatrices et réalisateurs ont reçu un accompagnement de professionnels de l’industrie et une formation à l’Institut national de l’image et du son (INIS). L’objectif est de combler le manque de diversité et de représentation des personnes noires dans l’industrie culturelle et de montrer que ce n’est pas un groupe monolithique qui vit les mêmes choses.

C’est un geste de revendication de se montrer dans notre diversité de vie, de perception, de représentation et d'inquiétudes. L’avantage du documentaire est de montrer avec nos yeux des sujets qui ne sont pas souvent abordés comme ce complexe de la femme noire forte qui est capable de tout vivre sans prendre soin d’elle ou le contexte d’identité pour les personnes pas nées au Québec ou au Canada qui ont des conflits identitaires. Marina Mathieu

Cette première incursion dans l’univers du court métrage lui a donné le goût d’en faire d’autres. Pour quelqu’un comme moi qui vient de commencer, le court métrage est mon médium de prédilection, car je suis capable de le montrer rapidement et de passer un message , explique-t-elle.

Son deuxième court métrage sur les réfugiés climatiques devrait sortir à l’automne.

De son côté, Stella Lemaine a découvert une passion. S’il faut que je fasse mes propres films, je vais les faire. C’est extraordinaire. Faire de la réalisation c’est un coup de cœur. Le théâtre m’a fait tomber en amour avec le jeu, et j’aime aussi la mise en scène. On travaille en équipe , décrit-elle.

Justice Rutika a réalisé « Le Mugunzu québécois » Photo : Louis Longpre

L’un des autres courts métrages, Le Mugunzu québécois, de Justice Rutika, aborde la question de l’identité. Les personnes participantes se demandent si on peut avoir une identité à la fois africaine et québécoise.

Pour le Québécois, tu n’es jamais assez Québécoise et pour l’Africain, tu n’es jamais assez Africaine. Dans tout ça, tu essayes de te retrouver et tu te demandes qui tu es. Je me suis souvent posé la question et maintenant je suis capable de dire que je suis 70 % québécoise et 30 % africaine, et j’en suis fière , y témoigne Noëlle Ujeneza, née au Rwanda.

Dans le film Le dilemme de Ma, Alexa Carrenard présente l’artiste visuelle, Maliciouz qui offre son point de vue sur la place que les femmes noires occupent dans les arts de la rue.

Avec Le repos est un droit, Sara-Claudia Ligondé explore et démystifie le stéréotype de la femme noire forte dont on exige qu’elle soit à la fois excellente, parfaite et performante.

Être Noir.e à Montréal est présenté le 1er juillet à 20 h sur les ondes de Télé-Québec et s’inscrit dans la série Être Noir.e au Canada qui comporte aussi Être Noir.e à Toronto et Être Noir.e à Halifax, 10 courts métrages qui seront présentés sur les ondes de CBC le 19 septembre 2020.