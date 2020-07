Un premier spectacle devant public pour Diffusion Saguenay

On a ouvert une autre représentation le lendemain, le 10 juillet, pour satisfaire le public , a déclaré Claudine Bourdages la directrice en programmation et marketing pour Diffusion Saguenay.

Clément Jacques offrira une prestation intime devant 50 personnes, afin de respecter les règles gouvernementales.

Ce spectacle est le tout premier depuis le mois de mars pour le diffuseur saguenéen, mais il a fallu être créatif d’après Claudine Bourdages.

On ne présente pas le concert dans la grande salle, on a plutôt bâti une scène dans l’entrée où habituellement il y a le bar. Des tables hautes seront placées un peu partout ce qui va permettre une distanciation naturelle.

Diffusion Saguenay a misé sur la simplicité pour l’organisation. L’effectif technique a été réduit à son minimum pour que le plus de monde puisse avoir accès aux prestations. L’artiste sera également seul sur scène avec sa guitare.

Le défi d’être rentable

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Claudine Bourdages a évoqué la question de la rentabilité.

On a réussi à maintenir nos employés grâce à l’aide des gouvernements et le fait de reporter les spectacles, on n’a pas été obligé de rembourser les billets, donc ça aide.

Claudine Bourdages,directrice en programmation et marketing pour Diffusion Saguenay.