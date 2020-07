Deux adolescentes portées disparues à Moncton

Les autorités tentent de retrouver Emma Marie May Richardson, 15 ans. Elle a été vue pour la dernière fois sur la rue Myers à Moncton vers 18 h, mardi. Sa disparition a été signalée à la police le même jour.

Deux adolescentes sont portées disparues au Nouveau-Brunswick : Emma Marie May Richardson à droite, et Olivia Mullin à gauche. Photo : Radio-Canada

Les policiers ont suivi plusieurs pistes pour tenter de la retrouver, mais sans succès.

Elle mesure environ 5 pieds 7 pouces, et pèse environ 175 livres. Elle a les cheveux brun clair longs et les yeux bruns. Elle a un anneau à la narine droite.

Quand elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un chandail à capuchon blanc à effet de teinture tie-dye, avec les mots I hate everyone but you sur le devant. Elle portait aussi un pantalon de sport noir, des sandales bleu marine, et une couverture de peluche grise.

Les policiers tentent également de retrouver Olivia Mullin, 14 ans. Elle a été vue pour la dernière fois près de l'avenue Twins Oaks et du chemin Mountain, à Moncton, à 19 h 30 lundi. Sa disparition a été signalée à la police le jour même.

La police a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de la retrouver, mais elle n'y est pas encore parvenue. La famille d'Olivia Mullin et la police s'inquiètent pour elle.

Olivia Mullin mesure environ 5 pieds et pèse environ 97 livres. Elle a les cheveux roux, longs, et les yeux bruns. Un très petit cœur est tatoué sur son poignet gauche. La dernière fois qu'on l'a vue, elle portait un chandail, un short bleu et des sandales de plage.

La police demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver l’une ou l’autre de ces adolescentes de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au (506) 857-2400.