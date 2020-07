Des milliers de Gazaouis manifestent contre le projet israélien d'annexion

Le gouvernement israélien doit en principe se prononcer à partir de ce mercredi sur la mise en œuvre du plan, qui prévoit aussi la création d'un État palestinien démilitarisé sur un territoire morcelé et sans Jérusalem-Est pour capitale.

À Gaza, enclave palestinienne située à une cinquantaine de kilomètres de la Cisjordanie occupée, des milliers de personnes ont scandé des slogans contre le projet américain lors d'un rassemblement auquel a participé Yahya Sinouar, un des responsables du mouvement Hamas au pouvoir dans ce territoire.

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire Non à l'annexion et Palestinian lives matter (La vie des Palestiniens compte), en référence au mouvement antiraciste Black lives matter parti des États-Unis, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La résistance doit reprendre, seul le recours à la force fait peur à Israël , a déclaré Rafiq Inaiah, un contestataire. Mercredi matin, le Hamas a lancé une vingtaine de roquettes d'essai vers la mer Méditerranée en guise d'avertissement, ont indiqué à l'AFP des sources au sein du mouvement islamiste impliqué dans trois guerres avec Israël depuis 2008.

Des manifestants participent à un rassemblement à Gaza, contre le projet d'annexion de certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël. Photo : Reuters / MOHAMMED SALEM

L'État hébreu impose depuis plus de 10 ans un strict blocus sur la bande de Gaza, pour, dit-il, contenir le mouvement armé.

Un rassemblement contre le projet d'annexion a également eu lieu à Jéricho, plus grande ville palestinienne dans la vallée du Jourdain, et une autre manifestation est prévue à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne.

Les Palestiniens tentent d'obtenir des appuis contre le projet israélien qui fait voler en éclats, selon eux, la solution à deux États , une Palestine viable aux côtés d'Israël. Ils se disent prêts à relancer des négociations directes avec les Israéliens, mais pas sur les bases du plan Trump.