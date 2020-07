Annulation des sports scolaires : le ministère de l'Éducation évalue la situation

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick dit examiner les possibilités concernant le maintien des sports scolaires lors de la prochaine rentrée.

La semaine dernière, l'Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick a annoncé la suspension de la plupart des saisons sportives pour l’année scolaire à venir.

Cette décision a causé de nombreuses réactions chez les élèves et leurs parents, qui se désolent de la situation et demandent des modifications. Ces derniers craignent notamment les conséquences négatives sur la santé physique et mentale des jeunes.

Les jeunes athlètes doivent ranger leur équipement jusqu'à nouvel ordre. Photo : Associated Press / Sakchai Lalit

Près de 2000 parents ont signé une pétition en ligne, afin de demander au ministère de l’Éducation, Dominic Cardy, de revoir sa décision.

En réponse au mouvement qui s’organise chez les parents, le ministère répond qu’il « examine actuellement des possibilités ayant trait aux équipes sportives pour l’année scolaire 2020-2021 ; travail qui s’effectue en collaboration avec les districts scolaires et en tenant compte des recommandations fournies par les autorités de la santé publique ».

« D’autres renseignements seront transmis au cours de l’été au fur et à mesure que les plans opérationnels seront mis au point par chaque école et district scolaire respectif », précise le ministère.

Annulation de presque tous les sports

L’Association sportive interscolaire a annoncé l’annulation de onze sports : balle-molle, basketball, baseball, hockey sur glace, hockey sur gazon, football, lutte, rugby, soccer, volleyball et gymnastique d’animation (cheerleading).

Seuls des sports tels que le golf, le cross-country, la natation et le badminton seront autorisés à la rentrée scolaire parce que les contacts entre les athlètes y sont limités. Les risques de propagation de la COVID-19 seront donc limités.

Les sports scolaires sont sous la responsabilité du ministère de l'Éducation. Il peut prendre des décisions à ce sujet indépendamment des fédérations sportives.