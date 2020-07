UNIS administre un généreux programme fédéral pour les élèves et les professeurs

Ottawa délie les cordons de la bourse fédérale pour UNIS, un organisme de bienfaisance dont Sophie Grégoire est ambassadrice et qui paiera les enseignants 12 000 $ chacun afin de recruter et d’encadrer les étudiants pendant l'été.

L’organisme caritatif a été sélectionné pour administrer un programme fédéral d’aide financière totalisant plus de 900 millions de dollars destinés au bénévolat étudiant.

Non seulement UNIS aura la responsabilité de distribuer des bourses allant de 1000 à 5000 $ aux étudiants qui font du bénévolat, mais il rémunérera également 12 000 $ les enseignants afin de recruter et gérer ces étudiants, a appris CBC News.

La Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE), qui offre un incitatif financier aux étudiants et jeunes diplômés afin qu’ils travaillent avec des organisations communautaires dans tout le pays, a fait l'objet d'un nouvel examen à la suite de révélations sur les liens unissant la famille Trudeau aux fondateurs d'UNIS. Le premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont déjà participé à plusieurs reprises aux événements d’UNIS, dont Sophie Grégoire Trudeau est ambassadrice.

Sur le site Internet de l’organisme, une annonce pour le poste de gestionnaire de bénévoles précisait la mission et le salaire offert :

Nous avons besoin d'éducateurs engagés comme vous pour recruter, diriger et encadrer un groupe de 75 à 100 étudiants éligibles dans votre communauté, dans le cadre de ce programme. En tant que chef de groupe, vous recevrez une rémunération de 12 000 dollars.

Les étudiants eux-mêmes ont la possibilité de gagner entre 1000 et 5000 dollars, selon le nombre d'heures qu'ils effectuent au sein d'un organisme à but non lucratif.

Sophie Grégoire Trudeau, sur scène, lors d'un événement organisé par UNIS, à Londres, le 4 mars 2020. Photo : Getty Images / Gareth Cattermole

L'opposition s'interroge sur l'impact du paiement de primes ou de commissions

Nous n'avons pas tous les détails, mais ce n'est certainement pas une pratique courante , a déclaré Ilona Dougherty, directrice générale du Youth & Innovation Project de l'Université de Waterloo.

La cofondatrice de l'organisation Apathy is Boring souhaite que l'accent soit mis sur les organisations caritatives elles-mêmes et sur les étudiants qui y travaillent, plutôt que sur le recrutement.

Selon le député conservateur Pierre Poilievre, porte-parole en matière de finances, l'argent versé aux enseignants correspondrait à des frais administratifs.

C'est la première fois de ma vie que j'entends parler d'enseignants qui reçoivent une compensation ou une prime pour avoir recruté leurs propres étudiants pour une activité. Pierre Poilievre, député du Parti conservateur du Canada

Le député s'interroge également sur l'impact du paiement de primes ou commissions aux enseignants pour recruter des étudiants pour n'importe quel type d'activité.

Si cela se généralise, comment est-ce que ça influencera la relation élève-enseignant et le professionnalisme de notre système scolaire?

Moins d'une semaine après l'ouverture du programme, le gouvernement a déclaré avoir reçu 28 500 candidatures de jeunes.

M. Trudeau a déclaré qu’UNIS ne tirerait aucun profit de son travail avec le programme de bourses canadiennes de service aux étudiants.

Avec les informations de CBC News