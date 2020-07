Les Wolves de Sudbury sélectionnent deux attaquants au repêchage européen de la LCH

Les Wolves de Sudbury ont annoncé avoir repêché un attaquant slovaque et un attaquant finlandais lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey mardi.

Avec leur 31e choix, les Wolves ont jeté leur dévolu sur Samu Tuomaala, un finlandais de 17 ans qui a évolué dans la ligue Karpat pour les moins de 20 ans la saison dernière.

L’ailier droit a marqué 8 buts en 40 parties.

Il a aussi joué pour l’équipe nationale de Finlande pour les tournois de catégorie U17 et U18.

Avec son deuxième choix, les Wolves ont repêché l’attaquant slovaque Dominik Jendek en 91e position.

L’ailier droit de 19 ans a évolué avec l’équipe HC Slovan de Bratislava, la saison dernière, autant dans la catégorie U20 qu’avec les joueurs adultes.

Il a marqué 7 buts et 6 passes avec l’équipe U20 en 13 parties et a marqué 3 buts et 4 passes en 39 parties avec l’équipe des adultes.