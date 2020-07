Célébrations de la fête du Canada en Colombie-Britannique

Nous sommes heureux de pouvoir célébrer en personne , indique Shelley Frost, la présidente et directrice générale de l’Exposition nationale du Pacifique ( PNEExposition Nationale du Pacifique ).

Pour faire un pied de nez à la pandémie, l’organisation fait preuve d'ingéniosité et a mis en place un concept original pour marquer le 1er juillet : un défilé inversé.

Dans un défilé inversé, nous demandons aux voitures d'être la parade , précise-t-elle.

Il est donc proposé aux automobilistes de décorer leurs véhicules aux couleurs du Canada mais aussi de vêtir le rouge et le blanc pour l’occasion.

Tout au long d’une procession à travers le parc Hastings de Vancouver, ils pourront brandir leurs drapeaux canadiens par leurs fenêtres et ainsi créer leur propre parade.

Les festivités ne s’en tiennent pas là puisque des animations sont aussi proposées aux participants.

Célébrer différemment

Il y aura des divertissements et des choses à voir tout au long du trajet , souligne Shelley Frost.

Assis confortablement dans leurs véhicules, des spectacles de danses ou de marionnettes, des spectacles de bûcherons ou encore des matchs sportifs sont présentés aux visiteurs tout au long du parcours.

Une grande partie des animations auront lieu à l'intérieur, donc même s'il pleut, les festivaliers auront la possibilité de traverser le Colisée historique et une grande partie du divertissement se fera dans cette zone , remarque la p-d-g du PNEExposition nationale du Pacifique .

L’expérience dure environ une heure et les laissez-passer sont disponibles en ligne sur le site de l’Exposition nationale du Pacifique.

L'événement se déroule jusqu'à 18h.

Une façon de rassembler la communauté autrement

Selon Shelley Frost, le concept permettra aux participants de profiter des festivités tout en restant dans un endroit sécuritaire et maintenant la distanciation sociale.

Les derniers mois ont été très durs pour tout le monde souligne Shelley Frost insistant également que c’est l’occasion de faire quelque chose de distrayant, et à l’extérieur.

Cet événement est dans la continuité des initiatives de l’Exposition nationale du Pacifique qui se veut être une organisation qui rassemble.

En mai dernier, l’organisation avait mis en place l’opération mini beignets au volant. Un événement qui proposait aux automobilistes d'acheter des beignets sans avoir à sortir de leurs véhicules.

Nous avons donc beaucoup appris de cette expérience. La réponse que nous avons obtenue [du public] a été absolument impressionnante. Nous avons littéralement fait passer des milliers de voitures , raconte la dirigeante.

L’organisation s’attend à voir défiler entre 800 et 1000 voitures.

Et pour d’autres...une fête du Canada virtuelle

La symbolique fête du Canada et ses feux d’artifices visibles depuis la Place du Canada, à Vancouver, est annulée et se tiendra en ligne.

Cette année est tellement différente que nous encourageons tout le monde à faire la fête chez soi, en toute sécurité explique la responsable des communications de la Place du Canada, Gillian Behnke.

Le ministère du Patrimoine canadien a élaboré pour l’occasion un événement pancanadien durant lequel plusieurs artistes proposeront leurs concerts d’un océan à l’autre.

La ville de Surrey qui accueillait l’an dernier quelques 70 000 visiteurs a pris la partie de diffuser sur ses pages YouTube et Facebook des animations en direct.