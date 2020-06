La France en ébullition artistique du tournant du 20e siècle en vedette au MBAM

Paris au temps du post impressionnisme : Signac et les Indépendants permettra aux visiteurs et visiteuses de redécouvrir les enjeux sociaux et picturaux de l’époque et les raison qui, en 1884, ont poussé un groupe d’artistes mené par Signac à créer le Salon des Indépendants , fait savoir un communiqué du MBAM.

Plus de 500 œuvres de grands peintres, dont Signac, Monet, Gauguin, Toulouse-Lautrec et Picasso, seront accessibles à partir du samedi 4 juin.

Des artistes contestataires à la philosophie libertaire

S’appuyant sur l’idée que l’art doit être accessible et peut contribuer au bien commun , le groupe d’artistes mené par Signac défende l’idée d’une exposition où il n’y aurait ni jury ni récompense , précise le communiqué du MBAM.

On était à une époque de progrès, de progrès social. Paul Signac était un anarchiste, un homme engagé [...]. Il a vraiment participé à tout ce mouvement de revendications et à ce mouvement de foi et d'espoir où on pensait que l'art pouvait amener des jours meilleurs. Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM

Cette période effervescente sur les plans artistique et politique trouve des échos dans les luttes sociales qui ont pris de l’ampleur au cours des dernières années, selon Mary-Dailey Desmarais, conservatrice de l'art moderne et contemporain international du MBAM. C'est un moment qui a beaucoup de liens avec ce qu'on vit en ce moment au niveau des mouvements sociaux [...]. Beaucoup de femmes ont exposé leur art au Salon des Indépendants, des pionnières comme Berthe Morisot , explique-t-elle.

De son inauguration à la Première Guerre mondiale, le Salon est le carrefour de grands courants qui ont révolutionné le monde des arts, dont le néo-impressionnisme, le symbolisme et le cubisme.

Paris au temps du post impressionnisme : Signac et les Indépendants devait à l’origine prendre l’affiche à la fin mars. Le collectionneur privé à qui appartiennent les toiles a heureusement accepté de prolonger son prêt au MBAM.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier