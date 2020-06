La police enquête à la suite d'une éclosion de COVID-19 à Kingston

Dans un communiqué publié mardi, la police précise qu'elle a reçu des informations préliminaires sur un ou plusieurs de ces établissements qui auraient offert leurs services avant le 12 juin.

C'est à cette date que le gouvernement ontarien a permis aux entreprises offrant des soins personnels, comme les salons de manucure, d'accueillir les clients.

Le sergent Steven Koopman, de la police de Kingston, a confirmé à CBC que l'un des salons visés par l'enquête était Binh's Nails and Spa.

Les 30 nouveaux cas confirmés de COVID-19 à Kingston sont liés à ce commerce, selon le médecin-hygiéniste de la région, le Dr Kieran Moore.

Le Dr Moore a toutefois déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que cette transmission a eu lieu avant le 12 juin.

Un client et un employé d'un second salon de manucure, Kingdom Nails and Spa, ont aussi été déclarés positifs.

Selon la santé publique régionale, les clients de quatre commerces risquent d'avoir été exposés au coronavirus : Binh's Nails and Spa

Kingdom Nails and Spa

George's Nail Salon

Amherstview Golf Club

Un employé de George's Nail Salon, de même qu'un golfeur et un travailleur d'Amherstview Golf Club ont également contracté le coronavirus. Ces trois cas sont liés à une personne qui a été infectée à Binh's Nails and Spa.

D'après les informations de CBC