Le chanteur Classified invite des finissants à ignorer la distanciation lors d’un concert

La célébration des finissants de l'École Lockview de Fall River en Nouvelle-Écosse n'a pas été organisée par l'établissement scolaire, mais toutes les mesures de sécurité entourant la COVID-19 avaient été prises en compte.

Les parents étaient dans leurs véhicules et les finissants, assis dans des chaises séparées d'une distance de 2 mètres.

C'est seulement lorsque l'invité-surprise, le rappeur néo-écossais Classified, est monté sur scène, que l'événement ne s'est pas déroulé comme prévu.

En disant qu'il n'y avait plus de cas de COVID-19 dans la province, il a invité les élèves à se rapprocher de la scène, ce qu'ils ont fait.

La Gendarmerie royale du Canada était sur place, mais n'est pas intervenue.

Vu que c'était de courte durée et parce que c'était déjà une activité planifiée, on n’était pas en mesure d'aller prendre le micro et d'aller faire un moment d'éducation à ce point-là , a expliqué la caporale Lisa Croteau.

Le ministère de la Santé publique rappelle aux finissants et aux organisateurs de tels événements que la COVID-19 n'est pas disparue et demeure une menace.

Le rappeur Classified n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.