Le port du masque recommandé, mais pas obligatoire en C.-B.

Nous devrions toujours avoir un masque sur nous pour pouvoir le porter en cas de besoin , explique la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry.

Elle encourage la population à porter un masque autant dans les transports en commun que dans les petits commerces ou les petites épiceries, partout où il est difficile de garder une distance minimale de 2 mètres.

[L’obligation de porter un masque] dépend beaucoup de la transmission du virus dans la communauté et je ne pense pas que nous en sommes au point où nous devons le rendre obligatoire ni que nous l’ayons déjà été , affirme la médecin.

Pour l'instant, le port du masque n'est obligatoire que dans les avions et les aéroports, lors des contrôles et de la montée dans l’avion, ou sur les traversiers, mais la situation pourrait changer si la province enregistre une augmentation du nombre de cas de COVID-19.

Si nous commençons à voir plus de transmission dans la communauté et une augmentation des cas, il se peut que nous soyons plus directifs

Dre Bonnie Henry