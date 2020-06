Ouvert ou fermé le 1er juillet à Québec et Lévis

Voici ce qui est ouvert et fermé à la fête du Canada à Québec et Lévis.

Tout d’abord, pour les courses essentielles, les supermarchés sont ouverts ainsi que les petits commerces comme les épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries, stations-service et certaines pharmacies.

Toutefois, les centres commerciaux sont fermés, ainsi que les banques et les caisses.

La majorité des succursales de la SAQ sont ouvertes, mais les succursales de la SQDC sont quant à elles fermées.

À Québec

Il est possible de continuer vos travaux sur votre terrain ou ailleurs puisque tous les écocentres sont ouverts le 1er juillet.

La collecte des ordures et des matières recyclables ne prend pas de congé non plus.

Les stationnements dans la rue devant les bornes de péage sont gratuits, mais pas ceux dans les terrains de stationnement avec borne de péage.

Les autobus prennent l’horaire du dimanche.

Il est possible de profiter des piscines extérieures, cependant, les bibliothèques sont fermées.

À Lévis

L'écocentre de Lévis est ouvert de 8 h à 18 h et celui de Saint-Lambert-de-Lauzon de 9 h à 16 h.

La collecte des ordures et des matières recyclables a lieu comme à l’habitude, mais il n’y a pas de service pour les déchets de type monstre.

Les autobus prennent l’horaire du dimanche.

Comme les trois bibliothèques de la ville ne rouvriront que le 3 juillet, elles ne sont pas accessibles le 1er juillet.

Les piscines extérieures sont ouvertes pour se rafraîchir.