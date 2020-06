COVID-19 : consommation d’alcool à la hausse à Iqaluit

Entre les mois de mars et de mai, soit durant le nerf de la pandémie, le magasin d’alcool d’Iqaluit a vendu 328 610 litres d’alcool, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport à la même période, en 2019.

C’est plus précisément entre les mois de mars et d’avril que la consommation a connu le bond le plus significatif, note le ministère territorial des Finances, qui administre la SACN Société des alcools et du cannabis du Nunavut . Durant cette période, la consommation a grimpé d'environ 18 %.

Le maire d’Iqaluit, Kenny Bell, est peu surpris de cet état des lieux : Depuis les trois derniers mois, la vaste majorité des résidents d’Iqaluit ne travaillent pas ou travaillent de chez eux. Contraints de s’isoler à la maison, de nombreux habitants ont senti le besoin de boire davantage d’alcool, poursuit-il.

À l’échelle nationale, Statistique Canada a aussi relevé que la pandémie avait entraîné une hausse de la consommation d’alcool chez les Canadiens, en plus d’augmenter leur niveau d’anxiété.

J’ai bon espoir que tout va revenir à la normale lorsque [la pandémie] sera passée. Kenny Bell, maire d’Iqaluit

Kenny Bell se dit peu préoccupé par la hausse de la consommation d'alcool à Iqaluit durant la pandémie. Il s'attend plutôt à un retour à la normale. Photo : CBC / David Gunn

Plus grand volume d’appels à la police

À Iqaluit, cette tendance à la hausse s’est aussi retranscrite par un plus fort volume d’appels à la police liés à la consommation d’alcool.

Lors d’un conseil municipal, à la mi-mai, le chef du détachement d’Iqaluit de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Garfield Elliott, a fait savoir que 92 % de tous les appels reçus au mois d’avril impliquaient de l’alcool. La moyenne des 32 derniers mois était d’environ 72 %.

Cela fait deux ans que je travaille ici et je n’ai jamais vu cela , avait-il affirmé aux conseillers municipaux.

Kenny Bell se montre toutefois rassurant : Bon nombre des crimes liés à l’alcool sont d’une faible gravité, comme la consommation d’alcool sur la voie publique ou le vandalisme .

Je crois qu’il faut se rappeler une chose : même si le taux de crime demeure élevé, [Iqaluit] n’est pas un endroit dangereux. Kenny Bell, maire d’Iqaluit

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada à Iqaluit a reçu un volume considérable d'appels impliquant de l'alcool durant la pandémie. En mars, ils représentaient 85 % de tous les appels. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Limiter la quantité importée de spiritueux

Iqaluit est la seule communauté du territoire à disposer d’un magasin d’alcool. Les résidents peuvent s’y procurer du vin, de la bière, du cidre et des panachés, en quantité limitée.

Comme l’établissement n’offre pas de spiritueux, les résidents qui souhaitent en consommer doivent s’approvisionner à l’extérieur du territoire, après l’obtention d’un permis d’importation auprès de la SACN Société des alcools et du cannabis du Nunavut .

La Société n’impose toutefois aucune limite sur la quantité d’alcool importée depuis l’extérieur du Nunavut.

Si je voulais, je pourrais me commander 1000 bouteilles [de spiritueux] aujourd’hui, dit Kenny Bell. Il n’y a aucune limite. Tout ce qu’il reste à faire, c’est d’attendre que la commande soit livrée.

Le magasin de bière et de vin d'Iqaluit - le seul au territoire - ne vend pas de spiritueux sur ses étalages. Photo : CBC / Jackie Mckay

Il affirme que l’absence de réglementation pour les spiritueux constitue une zone grise qui encourage le commerce illicite. C’est un grand problème ici , poursuit-il.

Les arrestations liées à la vente d’alcool de contrebande sont fréquentes au territoire. Le 25 juin, la GRCGendarmerie royale du Canada a procédé à l’arrestation d’un homme à Iqaluit, après avoir saisi 21 bouteilles de spiritueux.

Vendredi, lors d’une réunion de son conseil d’administration, l’Association des municipalités a adopté une résolution demandant au gouvernement territorial de resserrer sa réglementation en matière d’importation d’alcool, notamment en établissant une quantité maximale de spiritueux.