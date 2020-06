Alphonse Lawson-Héllu nommé président du Bureau des gouverneurs de l’USB

Alphonse Lawson-Héllu succède ainsi à Micheline Lafond, qui a occupé le poste pendant deux mandats d’un an.

Il siège au comité exécutif du Bureau des gouverneurs de l’ USBUniversité de Saint-Boniface depuis septembre 2019.

Je suis heureux de pouvoir contribuer à ma façon à l’ USBUniversité de Saint-Boniface , maintenant à titre de président, et voir à ce qu’elle poursuive sa mission de transmettre aux générations à venir la connaissance, le savoir-faire et être, ainsi que la fierté de la langue et de la culture française. La planification stratégique quinquennale actuellement en développement constitue pour le [Bureau des gouverneurs] une façon tangible de continuer à bâtir sur des assises solides , affirme M. Lawson dans un communiqué envoyé par l’ USBUniversité de Saint-Boniface en fin de journée mardi.

L’ USBUniversité de Saint-Boniface , au haut de ces 200 ans d’histoire, s’inscrit dans une longue tradition éducative de qualité, d’humanité et d’engagement communautaire. À mes yeux, elle est un bijou pour notre société manitobaine, car elle offre de multiples leviers afin d’assurer l’épanouissement, la vivacité et la diversité de cette dernière , ajoute-t-il.

Alphonse Lawson-Héllu est membre du conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine et président de l’Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba.

La province l’a aussi nommé au conseil d’administration du Centre culturel franco-manitobain, où il occupe le poste de trésorier depuis juin 2018.

Dans le communiqué de l’ USBUniversité de Saint-Boniface , la rectrice Sophie Bouffard félicite M. Lawson. Je suis confiante que ses capacités d’analyse, son souci de l’équité et de l’inclusion, de même que ses implications communautaires seront des atouts importants pour notre établissement , dit-elle.

Alphonse Lawson-Héllu est économiste et informaticien de formation.

Originaire du Togo, il habite au Manitoba depuis une vingtaine d'années.

Il travaille présentement à la Banque Royale du Canada comme spécialiste des services bancaires en ligne.