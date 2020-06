Train léger d’Ottawa : le Groupe de transport Rideau nomme son nouveau PDG

Depuis 2015, M. Truchon a été le directeur financier de Groupe Signature sur le Saint-Laurent — responsable du design, de la construction, du financement et de l’entretien du nouveau pont Samuel-De Champlain, à Montréal. Le GTRGroupe de transport Rideau souligne qu’il possède plus de 20 ans d’expérience en partenariats public-privé (PPP) au Canada.

En tant que PDGprésident-directeur général , M. Truchon s’occupera des enjeux commerciaux, financiers et contractuels du GTRGroupe de transport Rideau . Il sera ultimement responsable du contrôle de la qualité et de la prestation des services, en fonction de l’entente conclue avec la Ville d’Ottawa , précise le GTRGroupe de transport Rideau par communiqué.

2 fonctions de PDG, 2 embauches

Contrairement à son prédécesseur, qui était à la fois PDGprésident-directeur général du Groupe de transport Rideau et de Rideau Transit Maintenance (RTM), responsable de l'entretien de la ligne de la Confédération, Nicolas Truchon ne dirigera que le GTRGroupe de transport Rideau .

Le poste de PDGprésident-directeur général de RTMRideau Transit Maintenance est plutôt confié à Mario Guerra, qui travaille pour le train léger d’Ottawa depuis 2016. Le GTRGroupe de transport Rideau souligne qu'il cumule 40 ans d’expérience à la Commission de transport de Toronto et à la société New York City Transit.