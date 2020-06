Annonces prochaines au sujet du pont sur le Saguenay et de la route 138

Les ministres provinciaux François Bonnardel et Jonatan Julien seront à Baie-Comeau puis à Sept-Îles jeudi pour faire des annonces en lien avec le projet de construction d’un pont à l'embouchure de la rivière Saguenay et du prolongement de la route 138.

Une première conférence de presse aura lieu le 2 juillet à Baie-Comeau en ce qui a trait au projet de pont sur la rivière Saguenay.

Le court communiqué qui y invite les médias ne donne pas plus de détails sur ce qui sera annoncé par le ministre des Transports, François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

En après-midi, les deux élus caquistes seront à Sept-Îles, cette fois pour faire une annonce au sujet du prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord.

Ces deux projets ont fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années. Des manifestations et des missions de représentation politique ont eu lieu tant sur la Côte-Nord qu’à l’extérieur de la région pour réclamer des engagements gouvernementaux pour leur réalisation.