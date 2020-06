La Saskatchewan dévoile les dates de réouverture restantes de la phase 4

Le gouvernement de la Saskatchewan a dévoilé mardi les dates de réouverture des piscines et des installations sportives intérieures, de même que celles des casinos et des salles de bingo.

6 juillet : Piscines intérieures

Patinoires intérieures

Activités et sports intérieurs

Arts de la scène (musique, danse et théâtre)

Dès lundi, les restaurants pourront aussi augmenter leur capacité d’accueil, à condition que la distance de 2 mètres entre chaque personne puisse être maintenue.

De plus, les restaurants et les bars pourront de nouveau permettre aux visiteurs d'accéder aux espaces de loterie vidéo, aux tables de billard, aux jeux de fléchettes et aux jeux d’arcade, notamment.

Les spectacles sur scène dans ces établissements pourront quant à eux reprendre dès le 16 juillet.

9 juillet : Casinos

Salles de bingo 16 juillet : Pistes de course

Activités de rodéo

Spectacles dans les restaurants et les bars

Plus de détails à venir