Un géorallye à travers le Verger des tourterelles

Dans un contexte où plusieurs attraits touristiques ont décidé de fermer leurs portes cet été, l’entreprise a mis en place un parcours où les familles sont à la recherche de bonnes réponses.

On y va, vous êtes prêts? , lance la copropriétaire du Verger, Marie-Ève Gagnon.

Un GPS, un cahier avec des questions. C’est tout ce qu’il faut pour partir à l’aventure à travers les arbres fruitiers du Verger des tourterelles.

Le géorallye offre une nouvelle activité touristique à Duhamel-Ouest. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On se disait que ça allait être intéressant pour les familles de venir faire ça. Ça va faire connaître le verger et les produits en même temps , raconte Marie-Ève Gagnon.

Pour atteindre le point final, les participants doivent répondre correctement à 10 questions…et parcourir des centaines de mètres. Les questions portent toutes sur des informations relatives à la culture, à la cueillette et à la transformation de petits fruits.

Pour chaque question, il y a des choix de réponses avec un point GPS associé. Pour trouver la réponse, il faut que la personne trouve la bonne cache avec la bonne réponse à l’intérieur , explique la copropriétaire du Verger.

Apprendre de nouvelles choses

J’ai trouvé! , lance un enfant en mettant la main sur une bouteille contenant la réponse, bien enfouie dans un plant de camerises.

Malgré quelques erreurs de parcours, l’activité est appréciée par les enfants.

C’était une super belle expérience. J’ai vraiment aimé ça et ça prenait beaucoup de coordination , dit un enfant.

Les enfants peuvent apprendre tout en participant à une activité amusante. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

C’est vraiment le fun parce qu’on est allés loin dans la nature et on avait beaucoup de choses à trouver , ajoute l’autre.

On pouvait voir de nouvelles choses et on pouvait apprendre de nouvelles choses avec les questions , conclut une jeune fille de six ans.

L’activité sera disponible, sur réservation, jusqu’à la fin du mois d’août.