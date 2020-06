Des tours guidés à Arvida

Les départs se feront directement à l'église et deux circuits seront offerts.

Un va parler un peu plus de l’aspect résidentiel, diversité culturelle d'Arvida et l’autre va parler un peu plus des aspects de l'industrie et du centre-ville , explique la directrice générale du Centre d’histoire Arvida, Josée Bergeron.

Elle s’attend à accueillir principalement des gens de la région.

Les visites seront offertes toutes les semaines du mercredi au dimanche jusqu’à la fin du mois d’août.

Le musée toujours dans les plans

La première exposition du musée devait être présentée cet été, mais les plans ont été chamboulés en raison de la COVID-19.

Cette exposition-là est en travail, en construction. Par contre, étant donné la situation qu’on a vécue pendant la fin de l'hiver et le printemps, on continue les travaux, mais on a dû repousser le lancement de cette exposition-là au printemps 2021 , indique Josée Bergeron.

Le Centre d'histoire Arvida utilise cet espace à l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus pour son exposition qui verra le jour au printemps 2021. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le Centre d'histoire doit faire des études de marchés et de faisabilité pour savoir si un musée sera viable dans l’église.

On en est vraiment à étudier le bâtiment. Est-ce que ça pourrait être possible de faire un musée dans les prochaines années dans ce bâtiment-là? Josée Bergeron, directrice générale du Centre d'histoire Arvida

Josée Bergeron ajoute qu’Arvida célèbrera son centième anniversaire en 2026. Elle espère être en mesure d’offrir un véritable musée à l’intérieur de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.

Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille et ça nous donne encore quelques années devant nous , conclut-elle.

D'après le reportage de Gabrielle Morissette