Trans Mountain : la Cour suprême décidera si elle entend des Autochtones opposés au projet

La Cour suprême du Canada annoncera jeudi matin si elle accepte ou non d’entendre l’appel de communautés autochtones opposées à l’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain, ce qui pourrait mettre fin à la contestation judiciaire de l’approbation du projet par le gouvernement fédéral.

Les nations Squamish et Tseil-Waututh et la communauté autochtone de Coldwater, en Colombie-Britannique, contestent une décision unanime de la Cour d’appel fédérale qui a validé le deuxième feu vert donné au projet par Ottawa en juin 2019.

La jurisprudence est claire sur le fait que les peuples autochtones peuvent faire valoir leur opposition inflexible à un projet, mais ils ne peuvent utiliser de manière tactique la procédure de consultation pour tenter d’y mettre leur veto , ont écrit trois juges au nom de la cour dans ce jugement, rendu en février, qui qualifie la seconde approbation de l’expansion de Trans Mountain par le gouvernement fédéral de raisonnable et affirme qu’Ottawa a démontré avoir bien compris ce qu’exige l’obligation de consultation.

Le même tribunal avait abrogé, en août 2018, un premier décret autorisant l’expansion du pipeline, notamment faute de consultations adéquates des Autochtones.

Ottawa avait dû refaire ses devoirs, mettre sur pied de nouvelles équipes et reprendre le processus, sous la supervision d’un ancien juge de la Cour suprême, Frank Iacobucci.

Les trois Premières Nations plaident toutefois que cette deuxième démarche n’a pas non plus été menée conformément aux exigences constitutionnelles en matière de consultation et d'accommodement des peuples autochtones.

Elles demandent donc à la Cour suprême du Canada d’infirmer la décision de la Cour d’appel fédérale et d’annuler le feu vert donné par le gouvernement de Justin Trudeau il y a environ un an.

Un quatrième demandeur débouté par la Cour d’appel fédérale, le regroupement des tribus Ts’elxwéyeqw, dans la vallée du Fraser, a renoncé à faire appel devant le plus haut tribunal au pays.

Si les juges décident d’entendre les nations Squamish et Tsleil-Waututh et la bande de Coldwater, cela pourrait prolonger de plusieurs mois, voire de quelques années, l’incertitude entourant la complétion de l’expansion de Trans Mountain.

Un refus mettrait fin à la contestation judiciaire de la seconde approbation du projet par Ottawa.

Refus d’entendre un appel en mars

Le 5 mars dernier, la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’appeler présentée par des Autochtones et des groupes écologistes qui contestaient, pour d’autres motifs, l’approbation par le fédéral de l’agrandissement de l’oléoduc.

L'expansion de Trans Mountain, qui relie l’Alberta à la côte du Pacifique, fera passer sa capacité de 300 000 à 890 000 barils de pétrole par jour.

Certains détails du projet restent encore à régler, entre autres quant à l’emplacement exact de certaines portions du pipeline, qui nécessitent des évaluations environnementales supplémentaires et pourraient de nouveau impliquer l’obligation de consulter des Premières Nations.

La grande majorité des communautés autochtones le long de son tracé ont donné leur aval à Trans Mountain.

Ottawa s'en est porté acquéreur à la fin du mois d'août 2018, au prix de 4,5 milliards de dollars.