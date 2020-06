EN DIRECT : La Saskatchewan annonce les dates de réouverture restantes de la phase 4

Le gouvernement de la Saskatchewan dénombre six cas supplémentaires de COVID-19 mardi, ce qui porte le bilan du nombre de personnes infectées à 785 depuis le début de la pandémie.

Sur les six nouveaux cas annoncés mardi, trois se trouvent dans la région de l’extrême nord, deux sont dans le nord, et un est dans le sud. Un total de 88 cas sont considérés comme actifs par le gouvernement et les responsables de la santé publique.

Le nombre de personnes rétablies de la COVID-19 en Saskatchewan s’établit à 684, puisque 5 nouvelles guérisons ont été signalées au cours des dernières 24 heures.

La province note que cinq personnes sont présentement hospitalisées.

La COVID-19 a jusqu’à maintenant fait 13 morts dans la province.

La province fait aussi savoir que 165 cas sont liés à un voyage à l’étranger, et 473 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 186 (4)

Région de Regina : 80 (0)

Sud (en excluant Regina) : 64 (31)

Centre (en excluant Saskatoon) : 12 (0)

Nord : 116 (6)

Extrême nord : 327 (47) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de cas actifs.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 114 cas

20 à 39 ans : 271 cas

40 à 59 ans : 249 cas

60 à 79 ans : 130 cas

80 ans et plus : 21 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 65 940 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, soit 44 de plus que la veille.