Le CA de la police de Vancouver doit réviser la réponse des autorités à une vidéo raciste

C’est ce qu’a indiqué à Radio-Canada la directrice du conseil d’administration, Stephanie Johanssen, par courriel. Le conseil s’est réuni jeudi dernier afin d’aborder la question, mais a remis à plus tard la rédaction d’une réponse à la recommandation faite par la commissaire aux plaintes du service de police de la ville.

Des faits qui remontent à 2018

En novembre 2018, un élève de l’école secondaire Lord Byng à Vancouver a publié une vidéo raciste sur le réseau social Snapchat. Ce geste et sa gestion par les autorités scolaires, jugée inadéquate, avaient poussé deux élèves noires à quitter l’établissement l’an dernier.

Une organisation communautaire visant à combattre le racisme, le BC Community Alliance (BCCA), s’est aussi formée dans la foulée des événements.

Le Conseil d'administration de la police de Vancouver avait initialement fermé le dossier en février sur la base d’un rapport du Service de police de Vancouver ( VPDService de police de Vancouver ). Ce dernier  (Nouvelle fenêtre) concluait que l’imposition de mesures extrajudiciaires à l’élève en question était adéquate dans les circonstances, suivant les lignes directrices de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Le BCCA BCCA s’était cependant dit frustré et déçu  (Nouvelle fenêtre) par les conclusions du rapport.

La commissaire aux plaintes du service de police, Andrea Spindler, avait par la suitedemandé des détails  (Nouvelle fenêtre) au VPDService de police de Vancouver . Elle recommandait au conseil d’administration d’examiner quelles étaient les sanctions et autres mesures judiciaires précises qui avaient été appliquées.

La réponse du conseil d’administration à venir

Le VPD VPD a fourni quelques précisions dans un rapport subséquent  (Nouvelle fenêtre) , soumis au conseil d’administration jeudi dernier. Dans ce rapport, on souligne que l’exercice implique un compromis entre le droit à la vie privée du jeune et le droit du public d’être informé .

On y explique néanmoins que l’élève a dû suivre des rencontres hebdomadaires, un plan de réparation avec la communauté affectée et une thérapie. Il a également dû s’excuser, et la commission scolaire l’a suspendu avant de le transférer dans une autre école entre autres mesures .

L’élève a été tenu responsable de ses actions affirme-t-on dans le rapport.

Le BCCA BC Community Alliance ne voit pas la situation du même oeil. Pour eux, c’était une histoire incomplète , dit Markiel Simpson, porte-parole du groupe. Il estime qu’il n’y avait en fait pas de réel protocole en place pour punir ou rééduquer l’élève fautif.

Selon le BCCA, les gestes de l’élève sont constitutifs d’une infraction criminelle. Nous ne voulons pas qu’il aille en prison , précise M. Simpson, mais nous voulons qu’ils [les policiers du VPD] utilisent un langage clair sur ce qui est arrivé, qu'ils disent que c’était un crime haineux .

M. Simpson a donc prié les membres du comité de révision des plaintes du conseil d’administration d’en faire plus jeudi.

Des précisions demandées

L’enquête sur l’incident lui-même ne fait pas l’objet d’un réexamen , précise Stephanie Johanssen par courriel. Le conseil doit simplement s’entendre sur la manière de répondre à la commissaire aux plaintes .

Cette décision a été remise à plus tard afin de permettre à trois nouveaux membres du conseil de se familiariser avec l’aspect légal de l’affaire, selon Mme Johanssen. La prochaine rencontre du conseil doit avoir lieu en septembre.