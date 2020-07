La maison liée à l’affaire Louis Mailloux évite la démolition à Caraquet

Les travaux ont commencé mardi sur la propriété sur la rue des Patriotes.

Comme elle a une valeur patrimoniale, la maison ne peut pas être démolie, explique le maire Kevin Haché. J’ai l’impression que les voisins seront très contents. Parce que c’est une maison qui a été délabrée et qui va faire un ajout à la municipalité.

La maison est dans un très mauvais état. Toutefois, avant de procéder à une démolition irréversible le comité de sauvegarde du patrimoine de Caraquet avait demandé à la Ville de laisser une chance à des entrepreneurs d’acheter la maison pour la conserver.

Cette dernière a donc reçu trois soumissions, une pour démolir, et deux pour rénover. Le conseil a regardé laquelle des deux était la plus plausible, et le conseil a décidé d’aller avec M. Thériault.

Des travaux de coupes ont déjà commencé sur le terrain de la maison. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Un mythe local veut que c’est dans cette maison que le jeune Louis Mailloux aurait été abattu en janvier 1875. Le jeune homme était membre d’un groupe qui s'opposait à la loi 87, qui réformait le système public d'éducation. Une série d'événements a mené à ce qui a été appelé, l'émeute, la révolte de Caraquet ou encore l'Affaire Louis Mailloux.

Des historiens corrigent que ce n’est pas dans cette maison comme telle ces événements se sont produits, mais dans une autre demeure, non loin de là.

C'est une maison mythique pour la communauté de Caraquet parce qu'on a cru pendant longtemps que c'était la maison dans laquelle Louis Mailloux a été tué , a expliqué en mai l’historien et ancien politicien Bernard Thériault.

L’entrepreneur Éric Thériault a aussi été conseiller municipal à la ville de Caraquet.