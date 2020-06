Fraudée pour près de 8000 $ sur Snapchat

En mars dernier, Eva Turenne, 18 ans, a été victime d'une fraude via le réseau social Snapchat, alors qu’un internaute a réussi à lui dérober des milliers de dollars.

C’est qu’après avoir été mise en confiance par le fraudeur et avoir pris des mesures qu'elle croyait suffisantes pour protéger son compte, elle a fourni ses codes d'accès.

Elle avait d’abord rencontré l’homme sur la plateforme Tinder. Ils se sont ensuite parlé sur Snapchat.

Je voyais souvent passer sur sa page : ''Argent rapide et légal''. J’ai commencé à lui poser des questions, pour savoir comment ça se passait , explique-t-elle.

Il m’a dit qu’il travaillait pour une compagnie de construction et qu’il ne faisait que me transférer un montant d’argent, que je devais retransférer une partie en gardant un montant pour moi. C’était une façon de sauver de l’argent pour lui.

Eva Turenne croyait alors que cette procédure ne servirait que pour un seul transfert d'argent. Le fraudeur a plutôt changé le mot de passe et le courriel relié à son compte pour ensuite faire une demande de prêt AccèsD de 7900 $. Les opérations se sont déroulées en seulement quelques heures.

On s’est parlé au téléphone et il m’a dit : ''je fais ça depuis plusieurs années et ça s’est toujours super bien passé. Fais-moi confiance.'' Il était super friendly et super gentil avec moi. Il avait l’air de vraiment bien connaître ses affaires.

Eva Turenne