Les 3 glaciers préférés des Mauriciens et Centricois

Voici donc le palmarès des trois meilleurs glaciers de la région, d’après un sondage réalisé sur la page Facebook d’ICI Mauricie-Centre-du-Québec.

L'Étoile Polaire du secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. Photo : Éric Massicotte

1re position : le bar laitier l’Étoile Polaire

Bien implanté dans le quotidien des Mauriciens et Centricois depuis 2006, le bar laitier l’Étoile Polaire arrive en tête de liste.

Sa première succursale a vu le jour dans l’ancien kiosque touristique du boulevard Gene-H.-Kruger, à Trois-Rivières. Il s’agit d’une position stratégique pour l’entreprise, puisque le parc Laviolette, situé juste à côté, est fréquenté par bon nombre de clubs sportifs amateurs.

Le nom du glacier est d’ailleurs inspiré de l’expression l’étoile du match . Si vous avez déjà joué une partie de soccer ou de baseball au parc Laviolette, vous avez peut-être déjà reçu le titre convoité de l’Étoile Polaire du match , accompagné d’une gâterie au commerce du même nom. Ses deux copropriétaires, Rémy Gingras et Jocelyn Gauthier, se font une fierté de commanditer des équipes de soccer, de baseball et de dekhockey de la région.

L'Étoile Polaire est reconnue notamment pour la qualité de ses trempages. Photo : Éric Massicotte

Outre son implication sociale, l’Étoile Polaire est célèbre pour la qualité et la diversité de ses friandises glacées. Ses recettes de trempages pour crèmes molles (chocolat noir, blanc, au lait, praliné et noisettes, érable, etc.) ont été développées sur place avec les meilleurs produits sur le marché. Autre particularité qui fait le bonheur des plus gourmands : il n’y a pas de limites à ce que peuvent contenir les tempêtes polaires . Certains y incorporent un mélange de brownies, de pâte à biscuits et de smarties, avec la complicité du personnel du bar laitier.

Quatorze ans après sa création, l’Étoile Polaire compte aujourd’hui quatre succursales. En plus de celle de Trois-Rivières-Ouest, d’autres Étoiles brillent désormais à Nicolet, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, ainsi qu’à Shawinigan, près du Marché public.

Différentes saveurs de glaces de la Chocolaterie Samson. Photo : Chocolaterie Samson

2e position : la Chocolaterie Samson

Si vous voulez goûter à des glaces qui se distinguent en tout point de ce que vous pouvez trouver sur le marché, il faut découvrir celles de Nancy Samson, cheffe propriétaire de la Chocolaterie Samson, située sur la rue Champflour, à Trois-Rivières.

Formée en chocolaterie, glacerie et confiserie auprès de grands maîtres européens, Nancy Samson s’est lancée, il y a trois ans, dans la création de friandises glacées. Chocolateries et glaceries font souvent bon ménage, notamment en Europe, puisque contrairement aux glaces, les chocolats se vendent moins bien l’été.

Comme Nancy Samson ne fait rien à moitié, elle s’est dotée d’une machine à glaces parmi les plus performantes au monde, de la marque italienne Carpigiani. La chocolatière, passée maître dans l’art du contrôle des sucres et des saveurs, s’amuse à créer des variétés étonnantes de sorbets et de crèmes glacées, allant de la camerise au caramel à la fleur de sel, en passant par la noix de coco et le fameux duo fraise-rhubarbe. Les classiques, comme les glaces au chocolat, à la vanille ou à la pistache, s’y retrouvent également.

Quand elle le peut, Nancy Samson aime travailler avec de petits producteurs locaux du Québec. Sinon, pour les saveurs plus exotiques, elle fait affaire avec des fournisseurs européens de purées de très grande qualité.

Igloos faits d'une coquille de chocolat remplie de glace de la Chocolaterie Samson. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

Vous pouvez y acheter votre glace pour déguster sur place ou pour emporter, dans des pots de 750 ml. Pour impressionner la galerie ou simplement pour vous gâter, la chocolatière propose également des friandises glacées, comme ces mignons igloos, dont la coquille est faite de chocolat et l’intérieur de glace.

Mam'zelle Gelato, à Trois-Rivières, propose une vingtaine de saveurs de gelatos faits d'ingrédients 100 % naturels. Photo : Laurence Beaudry

3e position : le bar laitier Mam'zelle Gelato

Le bar laitier Mam’zelle Gelato, situé sur le boulevard Thibeau, à Trois-Rivières, est une véritable institution dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Depuis 11 ans, Anne Desrochers et ses deux filles y créent une vingtaine de saveurs de gelatos faits d’aliments 100 % naturels. Parmi les plus populaires : triple chocolat, caramel à la fleur de sel et pistache. C’est sans oublier les autres produits typiques des bars laitiers, comme les crèmes molles, les trempages, les sorbets ou même, depuis plus récemment, des sandwiches à la crème glacée faits maison.

Mam’zelle Gelato n’a rien à envier aux comptoirs de glaces d’Italie. Lorsqu’elle s’est munie de la machine pour créer ses propres gelatos, Anne Desrochers a reçu la visite de six Siciliens, venus lui transmettre les secrets de leur art.

C’est pourquoi nous pouvons nous targuer de trouver, à Trois-Rivières, des gelatos dignes des meilleurs commerces de la péninsule italienne.

La propriétaire de Mam'zelle Gelato, Anne Desrochers (à gauche), et sa fille, Laurence Beaudry (à droite), qui veut reprendre les rênes de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

Anne Desrochers et ses filles ont également le souci de s’adapter aux plus récentes tendances en alimentation. Elles offrent, par exemple, des gelatos sans lait et sans sucre pour ceux qui suivent un régime qui le requiert.