Patrick Stewart s'apprête à écrire ses mémoires

Connu du grand public pour son rôle du capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek : la nouvelle génération, l'artiste a conclu une entente avec Gallery Books pour un ouvrage qui jettera un regard révélateur et réconfortant sur sa vie et son époque, a annoncé l'éditeur mardi. La date de sortie et le titre du livre seront déterminés ultérieurement.

L'idée d'écrire des mémoires basés sur ma vie et ma carrière mijote dans mon esprit depuis plusieurs années, mais les exigences du travail l'ont toujours repoussée à l'arrière-plan. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande [professionnelle], et il n'y a pas de prédiction sur le moment où il pourrait y en avoir , a déclaré par communiqué Patrick Stewart, qui aura 80 ans le 13 juillet.

Patrick Stewart écrira sur tout, de Star Trek à ses performances sur scène, en passant par son travail de doublage dans la série American Dad.