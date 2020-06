Le Manitoba revoit sa prévision de déficit à la baisse

Le ministre des Finances, Scott Fielding, anticipe un déficit d’environ 2,9 milliards de dollars. Cependant, en cas d’un ralentissement économique prolongé ou du retour en force de la COVID , le déficit pourrait atteindre 5 milliards de dollars.

Dans des mises à jour économiques précédentes au cours de la pandémie, le premier ministre Brian Pallister a toujours affirmé que la province allait atteindre un déficit de 5 milliards de dollars cette année.

Grâce à la gestion financière efficace du gouvernement et aux investissements ciblés dans les préparatifs d’urgences avant la pandémie, le Manitoba était mieux préparé à faire face à cette crise , affirme le ministre des Finances.

Cependant, poursuit-il, l’impact de la COVID-19 prendra plusieurs années à traiter, et si nous avons un retour en force de la COVID-19 et que l'économie mondiale ne croît pas, nous nous retrouverons avec des niveaux de déficit et d'endettement plus élevés.

Le produit intérieur brut du Manitoba baissera d’environ 5 % cette année, avec une perte de revenu pour le gouvernement d’environ 1,5 milliard de dollars en 2020, et 1 milliard l’année suivante.