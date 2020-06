Une première lieutenante-gouverneure musulmane nommée au Canada

Dans son courriel de nomination, le premier ministre Justin Trudeau a reconnu l’engagement communautaire de Mme Lakhani notamment auprès des nouveaux immigrants, des jeunes et des femmes.

Il est évoqué entre autres son rôle de mentore dans le cadre du programme Youth in Transition du Collège NorQuest à Edmonton pour les étudiants ayant l’anglais comme langue seconde.

Elle est aussi l’une des membres fondatrices du mouvement 1000 Women: A Million Possibilities du Collège NorQuest. Mme Lakhani a appuyé plusieurs organismes de la région d'Edmonton comme l'Hôpital pour femmes Lois Hole, la Fondation Kids Kottage, la Fondation Aga Khan Canada et le Centre John Humphrey pour la paix et les droits de la personne.

Études au Royaume-Uni

Salma Lakhani et son mari se sont établis à Edmonton en 1977, après avoir des études à l'Université de Manchester au Royaume-Uni à la suite de leur départ de l’Ouganda d’où ils ont été expulsé en 1972.

En 2005, elle a reçu la Médaille du centenaire de l'Alberta pour ses réalisations exceptionnelles dans la province, et en 2012, elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth pour son service au Canada.

Salma Lakhani est la quatrième femme à occuper ce poste en Alberta. Sa prédécesseure Lois Mitchell était en poste depuis le 12 juin 2015. Les lieutenants-gouverneurs occupent cette fonction pendant au moins cinq ans. Ils sont nommés par le gouverneur général du Canada sur recommandation du premier ministre canadien.

Le lieutenant-gouverneur de chaque province exerce plusieurs fonctions officielles. Il représente de la reine au Canada et fait prêter serment au premier ministre provincial et à son cabinet. Il ouvre également chaque session de l'Assemblée législative et donne la sanction royale aux projets de loi, soit la dernière étape dans la création d'une loi.