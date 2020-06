Les États-Unis pourraient recenser 100 000 cas de COVID par jour, avertit le Dr Fauci

Témoignant à nouveau devant un comité du Congrès, l'immunologiste en chef de la Maison-Blanche, le Dr Anthony Fauci, ne s'est pas fait rassurant mardi : si la tendance se maintient, le nombre de cas quotidien pourrait plus que doubler, et la situation met tout le pays à risque.

Les perspectives ne sont pas roses si le pays échoue à endiguer la flambée épidémique qui s'observe dans le sud et l'ouest du pays, a indiqué le Dr Fauci devant un comité du Sénat.

Nous avons maintenant plus de 40 000 nouveaux cas par jour. Je ne serais pas surpris que nous passions à 100 000 par jour si cela ne change pas, et je suis donc très inquiet , a admis le Dr Fauci.

Selon le site Worldometer, le nombre de nouveaux cas par jour dépasse le 40 000 depuis maintenant 5 jours et le bilan rendu public vendredi dernier faisait même état de plus de 47 000 nouveaux cas en une seule journée.

Interrogé sur le nombre total d'infections et de victimes au terme de la pandémie, le Dr Fauci a refusé de s'avancer, mais prédit que le bilan serait très troublant .

Je peux vous garantir que des régions du pays qui vont bien restent tout de même vulnérables s'il y a des éclosions dans une autre partie du pays. Le Dr Anthony Fauci

Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les régions qui connaissent une forte augmentation. Cela mettrait tout le pays à risque , a-t-il ajouté.

Si les États initialement les plus durement touchés par la COVID-19 – New York, Washington et New Jersey par exemple – ont vu le nombre de cas diminuer de façon significative, la situation cs dernières semaines s'est au contraire avérée particulièrement problématique dans des États comme la Californie, l'Arizona, la Floride et le Texas.

Ces derniers ont d'ailleurs fait marche arrière dans leur processus de déconfinement, tandis que 10 autres États, selon le New York Times, ont de leur côté mis en suspens les prochaines étapes du processus de réouverture de l'économie.

La semaine dernière, le Dr Fauci avait déjà exprimé, devant un comité de la Chambre des représentants, des préoccupations quant à la hausse« troublante » du nombre de cas de COVID-19 dans certains États, malgré des progrès dans la lutte contre le coronavirus. Il avait alors évoqué 30 000 nouveaux cas par jour.

Avec plus de 2,7 millions de cas officiellement recensés et plus de 129 000 morts, le pays est de loin, en termes absolus, le plus touché par la pandémie, selon les chiffres compilés par Worldometer.