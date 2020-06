Un jeune de 18 ans accusé en lien avec la prostitution et la pornographie juvénile

Un jeune homme de 18 ans de Québec fait face à une douzaine d’accusations, la plupart liées à la prostitution et à la pornographie juvéniles.

Thierry Margry, qui est devenu majeur au début du mois de mars, a comparu mardi matin au palais de justice de Québec.

Selon les documents de la cour, il est accusé d’avoir recruté, détenu, caché ou hébergé une personne mineure qui offre ou rend des services moyennant rétribution.

Il fait également face à des accusations de production et de possession de pornographie juvénile, en plus d’être accusé d’avoir fait de la publicité et retiré un avantage qu’il savait provenir de la prostitution.

Le jeune adulte devra aussi répondre à des accusations de menace de mort et de trafic de stupéfiants.

Thierry Margry aurait, en plus, fait entrave à la justice en tentant notamment d’inciter sa présumée victime à retirer sa plainte.

Les faits reprochés se seraient produits entre le 17 et le 29 mars derniers, ainsi que le 23 juin.

Thierry Margry demeurera détenu jusqu’à sa prochaine comparution, le 9 juillet prochain.