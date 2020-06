Une abeille nommée en l’honneur de l'astronaute Christopher Hadfield

C'est le conservateur de zoologie des invertébrés au MRS musée royal de la Saskatchewan Dr Cory Sheffield, qui a découvert cette nouvelle espèce. Il explique avoir choisi son nom en raison de l' immense respect qu'il a pour Christopher Hadfield.

Dans un article publié dans la revue académique Journal of Hymenoptera Research, le Dr Sheffield décrit comment, dans le cadre de ses travaux de réexamen, de vérification et de catalogage des centaines de milliers de spécimens de la collection provinciale d'entomologie du musée, il est tombé sur un spécimen unique d'abeille femelle. Un examen plus approfondi lui a confirmé qu'il s'agissait bien d'une nouvelle espèce d'abeille.

Cet expert international des abeilles ayant une profonde admiration pour les qualités d’orateur et de vulgarisateur de l’astronaute Christopher Hadfield, il lui a demandé son accord avant de nommer le nouvel hyménoptère en son honneur.

Le corps d'«Andrena hadfieldi» fait environ 7 mm de long. Photo : Musée royal de la Saskatchewan

Avec Andrena hadfieldi, Dr Sheffield dit vouloir honorer les nombreuses réalisations de Christopher Hadfield en tant que pilote, astronaute, auteur, conférencier et éducateur scientifique.