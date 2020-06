Loto-Québec met à pied 2250 employés

Loto-Québec annonce la mise à pied temporaire de 2250 employés dans ses casinos et autres salons de jeux, qui devraient rouvrir sous peu.

En vue de la réouverture prochaine de ses établissements, fermés depuis le mois de mars en raison de la crise du coronavirus, la société d'État annonce un certain nombre de mesures, outre celles visant à prévenir et à atténuer la propagation de la maladie.

En raison d' une importante diminution du niveau d'activité [...] et une baisse significative de ses revenus , Loto-Québec dit être dans l'obligation de mettre en place des mesures d'économie touchant ses opérations et l'ensemble de son personnel .

Elle annonce notamment des mises à pied temporaires dans différents secteurs, ce qui touchera quelque 2250 employés d'opération dans les casinos et les salons de jeux.

Elle met fin également aux mandats d'employés surnuméraires, gèle les salaires et suspend les bonis accordés aux cadres pour l'exercice 2020-2021.

Loto-Québec annonce aussi le gel d'embauches et la réduction temporaire de la semaine de travail.

Par ailleurs, elle fait état, sans donner plus de détails, de réductions importantes des budgets d'opération et d'immobilisation de chaque secteur corporatif et d'affaires pour l'exercice 2020-2021 .