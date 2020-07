Des fêtes du Canada réinventées dans les Maritimes

La fête nationale du Canada rime normalement avec grands rassemblements et spectacles en plein air. Pandémie oblige, ce ne sera pas le cas cette année, mais les célébrations ne sont pas annulées pour autant dans les Maritimes.

Les organisateurs des provinces maritimes ont fait des pieds et des mains pour souligner l'événement malgré la pandémie. Au menu : plusieurs spectacles en ligne et même des défilés.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les célébrations prendront notamment la forme d’un spectacle virtuel donné l'artiste louisianais Zachary Richard. Organisée par le village de Cap-Pelé, la prestation du chanteur intitulée Canada, ne lâchez pas la patate , sera diffusée sur la page Facebook de la ville  (Nouvelle fenêtre) à partir de 19 h.

Les organisateurs veulent transmettre le message que malgré que frontière entre l'Acadie et la Louisiane soit fermée, l'amour passe toujours. Photo : @villagecappele/Facebook

Par ailleurs, le premier ministre de la province, Blaine Higgs, a tenu à rappeler aux Néo-Brunswickois par voie de communiqué qu’ils étaient privilégiés d’avoir accès à des parcs et à des plages et que la célébration de la fête du Canada était l’occasion toute désignée pour profiter des beautés naturelles qui [les] entourent , tout en respectant les directives en matière de distanciation physique.

Île-du-Prince-Édouard

Du côté de l’Île-du-Prince-Édouard, c'est à Charlottetown, lieu de naissance de la Confédération canadienne, qu'ont lieu les festivités de la fête nationale.

Pour l’occasion, la ville propose des célébrations en ligne avec des musiciens locaux, dès 11 h sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) ainsi que sur son site web  (Nouvelle fenêtre) . Le spectacle en soirée débutera quant à lui à 19 h 30 et sera animé par l'humoriste Patrick Ledwell. Plusieurs artistes locaux sont attendus.

Une caravane musicale déambulera également sur l'île pour souligner la fête du Canada. Organisé en collaboration avec le service d'incendie de Wellington, le défilé partira à 14 h 30 du centre communautaire de la Coopérative Le Chez-Nous, à Wellington, et passera aussi par les municipalités Mont Carmel et Abrams-Village dans la région d'Évangéline.

À écouter : Une caravane musicale pour célébrer la fête du Canada

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, Loisirs Clare propose une célébration de cuisine dès 10 h mercredi matin avec au menu du bricolage et un spectacle donné par plusieurs artistes locaux dont Cy, Mike à Vik et David et Michael Saulnier. Rendez-vous sur la page Facebook de Loisirs Clare  (Nouvelle fenêtre) .

Clare propose aussi un spectacle de feux d'artifice en soirée, mais l’administration rappelle que le public ne sera pas admis sur le terrain de la Villa acadienne, là où ils auront lieu. On invite plutôt les gens à trouver un poste d'observation alternatif.