Nouvelle veille d'orages violents dans le sud-ouest du Manitoba

Les régions suivantes sont à risques :

Brandon

Neepawa

Carberry

Treherne

Killarney

Pilot Mound

Manitou

Melita

Boissevain

Turtle Mountain Prov. Park

Minnedosa

Parc national du Mont-Riding

Virden

Souris

La plupart de ces zones sont déjà sous le coup d’un avertissement de chaleur extrême. Environnement Canada indique qu’un indice humidex de 38 est prévu dans la région.

Les conditions sont propices à la formation d'orages dangereux , prévient Environnement Canada.

Une dépression qui se trouve sur le Dakota du Nord devrait atteindre le Canada en début d’après-midi, précise l’agence météorologique.

On prévoit qu'à leur plus fort, ces orages occasionneront de la grosse grêle, des pluies torrentielles et des rafales destructrices.

Le sud-ouest du Manitoba a déjà subi de nombreuses intempéries ces derniers jours en raison des orages.

Dimanche, une tornade a touché terre près de Rapid City, un village situé à environ 240 kilomètres à l’ouest de Winnipeg.

Des pluies diluviennes ont aussi provoqué des inondations, notamment à Brandon. Elles ont forcé la municipalité d’Oakview, située au nord-ouest de Brandon, à déclarer l’état d’urgence.

Lundi, ce fut au tour de la municipalité rurale de Clanwilliam-Erickson de déclarer l’état d’urgence.

Les orages devraient se diriger vers l’est de la province mardi soir.