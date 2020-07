La fête du Canada à Québec sur le web

Trois webdiffusions seront offertes gratuitement pour les petits et les grands, au cours de la journée sur la page feteducanadaquebec.ca. Dès 9 h, le public aura accès à la Zone du monde, en webdiffusion.

On y découvre la culture, la diversité des gens qui vivent ici à Québec et qui nous côtoient. Entre autres, des Brésiliens, des Africains… On a tourné à Wendake notamment , mentionne Louise Harvey, productrice de la fête du Canada pour la Ville de Québec.

Tammy Verge à l'animation

La deuxième émission, webdiffusée à 11h, sera dédiée aux enfants. L'animatrice Tammy Verge recevra plusieurs invités bien connus des tout-petits, dont Arthur l'Aventurier et Atchoum, qui interpréteront une pièce de leur répertoire. Ari Cui Cui, Caillou, Passe-Montagne et Théo seront aussi du rendez-vous.

La webdiffusion en soirée, en mode festif, commencera à 19 h, de nouveau avec Tammy Verge à l'animation. Celle-ci accueillera notamment l'un des humoristes chouchous des Québécois, P-A Méthot.

J'ai préparé un numéro pour la fête du Canada. Quand est-ce qu'on est vraiment fiers d'être Canadiens? C'est pendant les Olympiques. Pendant les Olympiques, on est Canadiens pas à peu près! P-A Méthot, humoriste

L'humoriste P-A Méthot participera au spectacle de la fête du Canada diffusé de Québec.

Au cours de la soirée, plusieurs belles voix s'uniront pour interpréter une chanson-hommage aux travailleurs essentiels du Canada. Philippe Bond, Florence K, Laurence Nerbonne et Jonas se joindront à la fête.

Pandémie oblige, le traditionnel gâteau de la fête du Canada ne sera pas servi sur la terrasse Dufferin, cette année. Toutefois, plus de 800 personnes pourront déguster des gâteaux livrés chez eux et dans leur voisinage grâce au concours Complètement gâteau qui s'est tenu récemment.