Une deuxième municipalité rurale du Manitoba déclare l’état d’urgence en raison des orages

Les inondations ont endommagé d’importantes sections de routes, selon le préfet de municipalité rurale de Clanwilliam-Erickson, Victor Baraniuk.

Il note que le niveau d'eau a monté rapidement, provoquant des dommages à de nombreuses routes qui ont été fermées à la circulation.

M. Baraniuk explique que les autorités municipales n’ont pas procédé à des évacuations, mais souligne qu’elles recommandent fortement aux personnes qui vivent dans la région d’Otter Lake de quitter leur maison temporairement pour s’installer dans les zones moins touchées par les orages.

Plusieurs tempêtes ont frappé l’ouest du Manitoba au cours de la fin de semaine.

En plus de la municipalité rurale de Clanwilliam-Erickson, celle d’Oakview a également déclaré l’état d’urgence lundi matin.

D’autres orages violents prévus

Environnement Canada indique que les conditions météorologiques actuelles sont propices à la formation d’orages.

Ces derniers devraient se déplacer vers le sud-ouest du Manitoba tard mardi soir avant de se diriger vers la vallée de la rivière Rouge au cours de la nuit. Ils pourraient aussi s’accompagner de gros morceaux de grêle, de vents destructeurs ou de pluies torrentielles.

Selon Brad Vrolijk, un météorologue d'Environnement Canada, la ville de Brandon a reçu environ 140 millimètres de pluie à la suite des orages de dimanche. La région de Minnedosa a quant à elle reçu 153 millimètres de pluie. Photo : Fournie par Jeff Plas

Activation du canal de dérivation de Portage ?

Un porte-parole de la province a indiqué lundi après-midi que le canal de dérivation de Portage pourrait être activé afin de réduire le débit de la rivière Assiniboine.

Le Centre de prévision des régimes fluviaux d’Infrastructure Manitoba avait aussi publié plus tôt un avertissement d’inondations et un avis de niveau d’eau élevé pour le sud-ouest, l’ouest et le centre du Manitoba.

Réouverture progressive des routes

Les voies de l'autoroute Transcanadienne, entre l’autoroute 10 et l’autoroute 110, à Brandon, sont maintenant accessibles.

Il est toutefois recommandé aux voyageurs qui se déplacent dans la région de vérifier le rapport routier du Manitoba avant leur départ, car plusieurs autoroutes sont encore fermées dans la région.