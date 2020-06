Air Canada suspend indéfiniment les vols Val-d'Or-Montréal

La compagnie aérienne a annoncé par voie de communiqué interrompre 30 liaisons régionales et fermer 8 escales.

Non seulement les vols directs entre Val-d'Or et la métropole sont arrêtés pour une période indéterminée, mais Air Canada ne fera pas non plus d'escale à Val-d'Or lors de vols vers Rouyn-Noranda, par exemple.

La liaison Rouyn-Noranda-Val-d'Or est elle aussi abandonnée pour le moment.

Air Canada a justifié sa décision par les millions de dollars de pertes occasionnés par la pandémie de COVID-19.

Rappelons que tous les vols à destination de l'Abitibi-Témiscamingue avaient déjà été annulés jusqu'au 8 septembre.

Plus d'informations suivront.