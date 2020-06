Air Canada abandonne trois escales dans l'Est-du-Québec

Nouvelles conséquences de la pandémie de COVID-19 dans le transport aérien : Air Canada annonce la suspension indéfinie de 30 dessertes régionales et la fermeture de huit escales dans des aéroports régionaux, dont plusieurs dans l'Est-du-Québec.

Ces suspensions comprennent les liaisons suivantes :

Baie-Comeau-Montréal

Baie-Comeau-Mont-Joli

Gaspé-Îles-de-la-Madeleine

Gaspé-Québec

Sept-Îles-Québec

Mont-Joli-Montréal

Air Canada abandonne également ses escales aux aéroports de Gaspé, Baie-Comeau et Mont-Joli.

Ces changements structurels au réseau régional intérieur d'Air Canada résultent d'une faiblesse constante de la demande tant dans le marché d'affaires que dans celui du loisir, conséquence de la COVID-19, des restrictions de voyage fédérales et provinciales et des fermetures de frontières, qui réduisent les perspectives de reprise à court et à moyen terme , explique l’entreprise par voie de communiqué.

Air Canada ajoute qu’elle évaluera au cours des prochaines semaines d'autres modifications à son réseau et à son horaire .

Plus de détails à venir