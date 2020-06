Peu de pluie pour un deuxième mois consécutif à Québec

La Ville de Québec a reçu 54,4 mm en juin comparativement aux 111,4 mm habituels. En mai, à peine 48 mm de pluie sont tombés, alors que la normale est de 116 mm.

Dix jours de chaleur à plus de 30 degrés Celsius ont ensoleillé la région de Québec depuis le 26 mai dernier. Photo : Radio-Canada

Deux épisodes de canicule ont été observés dans la deuxième portion du mois de juin, poussant certaines municipalités à réduire l'utilisation de l'eau potable. La Ville de Québec a levé son interdiction mise en place le 17 juin, le dernier jour du mois.

Ce temps sec a eu d'importantes conséquences avec les incendies de forêt au nord du lac Saint-Jean et dans une tourbière de Rivière-Ouelle, dont la fumée a atteint Québec le 21 juin, causant l'émission d'avertissement de smog.

Des températures normales malgré les canicules

La fraîcheur du début du mois a permis d'avoir une moyenne des températures dans les normales mensuelles. Les journées ont été un peu plus chaudes avec 24,2 °C comparativement à 22,3 °C. Il a fait 9,6 °C la nuit pour une normale de 10,5 °C. Les 21 et 23 juin auront été les journées les plus chaudes avec 33,6 °C et un indice humidex de 35.

Ce ponton s'est renversé sous la force des vents. Photo : Chantale Simard

Deux tornades

Environnement et Changement climatique Canada a confirmé le deux tornades au Québec. La première de force EF0 sur l'échelle de Fujita, dont la puissance des vents varie de 90 à 130 km/h, s'est déroulée au lac Brochet, à Sainte-Jeanne-d'Arc, au Lac-Saint-Jean. La plus récente a été observée dans un champ de Saint-Sébastien, en Montérégie. Comme elle n'a pas causé de dégâts, il n'est pas possible pour les enquêteurs de l'organisation fédérale d'attribuer un niveau de force.

Aperçu pour juillet

Le septième mois de l'année s'annonce similaire à juin avec des températures chaudes, selon Environnement et Changement climatique Canada. Une autre canicule pourrait être observée dans le sud de la province dès les premiers jours. Pour l'instant, il n'y aurait pas de signal de précipitations abondantes.