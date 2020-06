Le manque de diversité à l’AEFO critiqué

Un groupe d’enseignants dénonce une « quasi-absence d’inclusion et de diversité ethnique et culturelle » parmi les dirigeants, employés et représentants syndicaux de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Le comité des Enseignantes et enseignants franco-ontariens issus de la diversité ethnoculturelle a fait parvenir une lettre ouverte le 29 juin à des politiciens et associations dénonçant la situation.

La frustration est énorme au sein de la communauté. [...] Pourquoi nous ne pouvons pas être inclus au sein de ce syndicat? Clément Yonta Ngouné, membre du comité des Enseignantes et enseignants franco-ontariens issus de la diversité ethnoculturelle

Clément Yonta Ngouné demande à ce que les membres de la diversité ethnoculturelle soient mieux représentés. Photo : Radio-Canada

La lettre était notamment adressée aux premiers ministres Justin Trudeau et Doug Ford, à des ministres fédéraux et provinciaux, ainsi qu’à des fédérations d’enseignants et associations représentant les conseils scolaires en Ontario.

Les auteurs réclament une rencontre avec tous ces destinataires pour présenter l’ampleur de la discrimination et du népotisme au sein de l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens et ses conséquences sur les enseignantes et enseignants issus de la diversité ethnoculturelle .

Pour l’enseignant Clément Yonta Ngouné, membre du comité, il est inexplicable qu’en 2020 que l’inclusion et la diversité soient totalement absente au sein du syndicat qui représente tous les enseignants franco-ontariens.

Le groupe demande à l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens de revoir sa structure organisationnelle pour mieux inclure les gens de la diversité.

Nous ne sommes pas valorisés au sein de notre syndicat. Pourquoi? Nous sommes compétents. Qu’on nous donne la possibilité d’avoir des postes de cadres, des responsabilités. Clément Yonta Ngouné, enseignant

L’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens a décliné notre demande d’entrevue.

La responsable des communications, Marilyne Guèvremont, soutient que l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens n’a pas été saisie de cette lettre et par conséquent, nous ne pouvons pas émettre de commentaires .

L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens dit qu'elle n'a pas été informée de la lettre envoyée aux politiciens. Photo : Radio-Canada

Une déclaration contre le racisme

Quelques heures après avoir été contactée par Radio-Canada, l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens a publié une déclaration contre le racisme systémique et le racisme envers les Noirs.

Dans cette déclaration, on peut y lire que les membres du conseil d’administration de l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens ont adopté le 13 juin une résolution dans laquelle l’association s’engage à prendre des actions concrètes pour contrer ce racisme auprès de la communauté et auprès de ses partenaires .

L’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada concernant les actions qui sont envisagées.

De la poudre aux yeux

La résolution est loin d’être suffisante pour le groupe d’enseignants qui réclame des actions concrètes de la part du syndicat depuis février 2019, lorsqu’une controverse a éclaté lors du dévoilement des résultats d’un sondage dans lequel des enseignants se sont sentis humiliés.

Les résultats montraient que des membres de l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens croient que les enseignants issus de la diversité manquent de qualifications .

Depuis, le groupe dit avoir tenté d’engager la conversation avec le syndicat à plusieurs reprises et avoir formulé plusieurs recommandations, mais devant un manque d’actions concrètes, quatre requêtes ont été déposées au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario en janvier dernier. Elles doivent encore faire l'effet d'une décision par le Tribunal.

Par ailleurs, M. Yonta Ngouné critique l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens de rester trop vague et de ne pas reconnaître le racisme systémique dans sa propre institution.

C’est de la poudre aux yeux. La résolution ne dit rien, elle est très vague. Pour nous, ça ne veut rien dire , explique-t-il.