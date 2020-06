Aucun nouveau cas de COVID-19 dans l'Est-du-Québec

Le Bas-Saint-Laurent compte toutefois une nouvelle personne guérie du virus. Le bilan s'établit donc à 60 cas confirmés depuis le début de la pandémie, dont 49 guérisons et deux décès.

La région compte actuellement 9 cas actifs de la maladie.

Le seul autre cas actif du virus se trouve sur la Côte-Nord, qui dénombre 119 personnes infectées, dont 118 sont rétablies.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine compte pour sa part 189 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 180 sont guéries. Puisque la région déplore neuf décès, elle ne compte actuellement aucun cas actif de la maladie.

Ailleurs dans la province

Le Québec enregistre mardi un total de 55 458 cas confirmés de COVID-19, 68 de plus depuis le dernier bilan, et 5 503 décès, soit 18 de plus depuis le dernier bilan .

Le premier ministre François Legault a par ailleurs annoncé que le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun du Québec à compter du 13 juillet.