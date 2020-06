L'Europe de nouveau ouverte aux Canadiens, mais ne faites pas votre valise trop vite

La nouvelle est tombée mardi : Bruxelles a validé une liste restreinte d'une quinzaine de pays dont les ressortissants seront autorisés à voyager dans l'Union européenne (UE). Parmi ces pays figure le Canada.

Les États membres de l'UE ont donné le feu vert aux pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie COVID-19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise de ces voyages

Mais avant de partir, des éléments importants sont à considérer, à commencer par celui-ci : les voyageurs canadiens qui s'envoleront pour l'Europe devront observer, au retour, une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Cette quarantaine doit être observée même lorsque vous n'avez aucun symptôme lié à la COVID-19, est-il stipulé sur le site de Santé publique Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Il s'agit d' une exigence obligatoire du décret d'urgence, mis en place en vertu de la Loi canadienne sur la mise en quarantaine.

Ces règles strictes d'Ottawa ont été renouvelées, mardi, et seront en vigueur jusqu'au 31 août.

À noter que les personnes rentrant au pays et présentant des signes et des symptômes de la COVID-19 doivent, elles, s’isoler sans délai et subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine durant cet isolement de 14 jours.

Du côté du gouvernement du Québec, on envisage même d'imposer une quarantaine supplémentaire , selon ce qu'a affirmé mardi le directeur de la Santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda.

Mais, au besoin, au Québec, on pourrait exiger une quarantaine supplémentaire si ce n'est pas fait par Ottawa. Horacio Arruda, directeur de la Santé publique du Québec

Il faut comprendre qu'il faut regarder la situation épidémiologique là-bas, en termes de transmission, a expliqué le Dr Arruda. [...] Il va y avoir des discussions avec le fédéral bien entendu parce que la loi de la quarantaine est sous sa juridiction.

Pour que le déconfinement s'effectue de manière sécuritaire, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pose, entre autres conditions, de diminuer l'importation de cas à l'extérieur , a rappelé Horacio Arruda.

Éric Boissonneault, vice-président des agents de voyage du Québec, affirme qu'il n'est pas clair à ce stade si les voyageurs canadiens doivent, à leur arrivée en Europe, observer une période de quarantaine.

C'est presque du cas par cas, a-t-il expliqué mardi en entrevue sur RDI. Je regardais ce matin le cas de la France : la quarantaine est facultative pour les citoyens canadiens à l’arrivée.

Mais le gouvernement français pourrait voter incessamment une loi qui changera peut-être la donne, prévient M. Boissonneault.

De plus, il faut tenir compte de la question des assurances, rappelle le vice-président des agents de voyage du Québec.

À cet égard, l'Association canadienne des agences de voyages (ACTA) a servi cette mise en garde aux voyageurs : les assurances ne couvriront pas leurs frais s'ils tombent malades à cause de la COVID-19 à l’extérieur du pays.