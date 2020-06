L’éclosion de COVID-19 dans le foyer Northwood fera l’objet d’une révision

Un consultant en matière de maladie infectieuse, le Dr Chris Lata, et une ancienne sous-ministre déléguée de la Santé en Colombie-Britannique, Lynn Stevenson, vont diriger un comité de révision, a annoncé mardi le ministre Randy Delorey.

Leur mandat, a précisé le ministre Delorey, est d’étudier les circonstances de l’éclosion et les efforts déployés pour l’enrayer. Le but est de déterminer les facteurs qui ont contribué à propager la COVID-19 dans l’établissement et de formuler des recommandations pour aider les foyers de soins à mieux se préparer à de possibles nouvelles vagues de la maladie.

Le ministre de la Santé et député d'Antigonish, Randy Delorey, annonce une révision de l'éclosion de COVID-19 dans le foyer de soins Northwood (Archives). Photo : Radio-Canada / CBC / Paul Poirier

Le comité de révision doit notamment déterminer si la préparation et la réaction à la COVID-19 dans l’établissement étaient appropriées à chaque étape de l’éclosion. Il doit recueillir pour cela l’avis des employés, de médecins, de la direction de Northwood et d’autres intervenants.

Le comité se penchera aussi sur les pratiques et les procédures en vigueur en matière de programmation des horaires des employés.

Il s’agit aussi d’étudier les meilleures pratiques pour la prévention et la gestion de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée.

Le gouvernement compte aussi faire à l’interne sa propre révision des mesures de prévention des maladies infectieuses dans le domaine des soins de longue durée à la lumière de ce qui s’est produit durant cette première vague de COVID-19.

Les recommandations découlant des deux révisions doivent être soumises au ministre de la Santé d’ici le 15 septembre. Elles seront rendues publiques par la suite.

Le gouvernement mis en cause dans la demande de recours collectif

Une demande de recours collectif concernant l’éclosion dans le foyer Northwood a été déposée en cour au début du mois de juin. Lors du dépôt, elle visait seulement l'établissement même, mais le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y a été ajouté le 24 juin.

Le foyer de soins Northwood à Halifax comprend trois bâtiments. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

L'avocat représentant les familles, Ray Wagner, a affirmé que la province avait une certaine responsabilité dans la façon dont le foyer Northwood a été aménagé avec des chambres qui accueillent deux ou trois résidents à la fois. À plusieurs reprises, Northwood et les responsables de la santé publique ont reconnu que la disposition du foyer a joué un rôle dans la propagation du virus.

Ray Wagner s’attend à obtenir le feu vert pour la demande d’action collective en 2021.

La COVID-19 a entraîné la mort de 53 résidents de Northwood durant l’éclosion. Les premiers cas ont été dépistés le 7 avril. L’éclosion s’est terminée le 10 juin. Jusqu’à 246 résidents et 99 employés au total ont contracté la maladie, selon les données du gouvernement.