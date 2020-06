Plus de 400 000 $ pour des stratégies de relance économique à La Tuque

Le Comité de relance économique de l’agglomération de La Tuque, créé dans le contexte de la Covid-19, en a fait l’annonce mardi matin en conférence de presse.

Depuis le mois de mai, ce comité, présidé par l’ex-ministre Julie Boulet, a rencontré commerçants, promoteurs et entrepreneurs pour connaître leurs besoins et contrecarrer les contrecoups de la pandémie, en plus de solliciter des partenaires financiers pour répondre à ces besoins.

Différents programmes d'aide

L'argent amassé permettra entre autres de soutenir les entreprises dans leur virage numérique en développant des sites web. De l’aide sera aussi apportée pour que les entreprises puissent s'adapter aux mesures sanitaires.

La mise aux normes pour respecter les consignes sanitaires a exigé des dépenses, on va venir couvrir une partie de ces dépenses , explique Julie Boulet.

L’achat local sera également mis de l’avant en maintenant un service de livraison qui s’est avéré très efficace depuis le début du confinement à La Tuque, en plus d’aider les restaurateurs à maximiser l’espace et l’esthétisme de leurs terrasses, pour permettre aux restaurateurs d'avoir plus d’espace et d’accueillir davantage de clients , renchérit Mme Boulet. Considérant qu’ils doivent espacer les tables, on va leur permettre d'empiéter sur la chaussée publique.

On permettra aussi aux commerçants d'utiliser de l’espace pour y tenir une vente trottoir. Ce sera un endroit extraordinaire pour que les gens puissent sortir de la maison et se divertir un tout petit peu , fait valoir Mme Boulet.

Enfin, une enveloppe sera consacrée à la promotion touristique de La Tuque en misant sur ses attraits récréotouristiques.

Les lacs, la nature, la chasse, la pêche, c’est le royaume du plein air en Mauricie… On va en faire la promotion pour attirer davantage de touristes intra-Québec. Julie Boulet, présidente du Comité de relance économique de l’agglomération de La Tuque

D’après les informations recueillies par Jonathan Roberge