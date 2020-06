YouTube supprime la chaîne de l'humoriste Dieudonné

La page du polémiste, qui comptait environ 400 000 abonnés, a disparu ces dernières heures. Cette suppression rentre dans le cadre des processus de modération classiques de YouTube et fait suite à des enfreintes répétées à notre règlement de la communauté YouTube , a expliqué à l'AFP Google France.

La maison-mère de la plateforme de vidéos en ligne rappelle également que YouTube a renforcé ses règlements sur le discours haineux en juin de l'année dernière et vient de supprimer plusieurs chaînes de suprémacistes blancs aux États-Unis et au Canada.

Une décision saluée en France

La disparition de la chaîne de Dieudonné est une excellente nouvelle , a réagi auprès de l'AFP Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT en France (Dilcrah), qui avait effectué de nombreux signalements.

La décision a également été saluée par l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), qui a signalé des dizaines de vidéos du polémiste à YouTube ces derniers mois.

Les centaines de milliers d'abonnés de Dieudonné se retrouvent orphelins de leur prêcheur de haine, et c'est tant mieux , a déclaré dans un communiqué la présidente de l'UEJF, Noémie Madar, en saluant une décision qui marque une avancée majeure dans la lutte contre la haine sur internet .

Pour elle, les autres acteurs d'internet n'ont maintenant plus aucune excuse, à Twitter et Facebook de prendre également leurs responsabilités. Des réseaux sur lesquels Dieudonné compte respectivement 150 000 et 1,2 million de personnes abonnées.

Dieudonné dénonce des pressions israéliennes

Le polémiste a réagi sur Facebook en dénonçant des pressions israéliennes . La suppression de sa chaîne rappelle, selon lui, les autodafés des heures les plus sombres de l'Histoire .

Habitué des tribunaux, Dieudonné a été plusieurs fois condamné par la justice pour ses propos haineux. Sa dernière condamnation date de novembre: il avait écopé de 9 000 euros, soit 13 700 dollars canadiens, d'amende, pour complicité d'injure à caractère antisémite.