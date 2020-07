Pierre-Yves Lord à la barre de la fête du Canada pour une deuxième année

Pierre-Yves Lord est visiblement heureux de se retrouver à la barre de la fête du Canada, diffusée mercredi à Radio-Canada et CBC.

Pour moi, c'est une grande fierté que de pouvoir parler québécois, de pouvoir parler français, que mon accent soit entendu et représente le Québec à la grandeur du pays (...). Je ne changerai pas mon accent, je suis ce que je suis. Mon accent de Sainte-Foy refera surface et sera entendu d'un océan à l'autre.

Après un mot de bienvenue, prononcé en 15 langues autochtones, les animateurs Serena Ryder et Pierre-Yves Lord accueilleront virtuellement des artistes et des auteurs acclamés d’un océan à l’autre, dont des danseurs du Ballet-théâtre atlantique du Canada, Faouzia, Jason Burnstick, JP Hoe, Julie Nesrallah, Kelly Bado, Laurence Nerbonne, Leela Gilday, Marc Hervieux, l’Orchestre du Centre national des arts, Olivia Lunny, Patricia Cano, Paul Brandt, Sarahmée, Sierra Noble, en plus d’une prestation spéciale en l’honneur de la nation métisse.

Serena Ryder et Pierre-Yves Lord, animateurs de la fête du Canada Photo : Radio-Canada / Éric Myre

Contrairement à l’an dernier, Pierre-Yves Lord ne cache pas que cette année représente un défi.

(L’an dernier), il y avait la sécurité, des dizaines de milliers de personnes sur la colline devant le parlement à Ottawa. Une mer de monde, de la pyrotechnie, les avions, pis toute! Là, je ne conterai pas de menteries : on est dans un amphithéâtre vide, on n'a pas le choix de le remplir à notre façon. C'est pas juste aux artistes à être créatif et essayer de modifier leur façon de faire, nous aussi.

À 20h, Serena Ryder et Pierre-Yves Lord reprennent le micro pour les célébrations présentées en soirée en compagnie d’invités triés sur le volet dont Alan Doyle, Alanis Morissette, Alex Nevsky, Alexandra Stréliski, Avril Lavigne, Charlotte Cardin, Chris Boucher, Corneille, Haviah Mighty, The Jerry Cans, Joel Plaskett, Laurent Duvernay-Tardif et Loud.

On n’a pas chômé dans les derniers jours. On offre vraiment un rassemblement musical qui reçoit et qui accueille tous les types de musique qui sont faits au Canada par nos artistes préférés. Pierre-Yves Lord, animateur

Pierre-Yves Lord, qui anime Il est toujours 5h quelque part, en direct de chez lui à Sainte-Foy, n’était pas fâché de revoir un plateau un tournage.

Ça fait trois mois que je n’ai pas vu grand monde. Sortir de chez moi ou embarquer dans la voiture, c'est un événement (...) C'est très énergisant de revoir des gens qui partagent la même passion que moi pour le spectacle et les communications, qui ont le souci de bien faire les choses.